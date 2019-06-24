معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2019 من البوابة المصرية للتعليم الفنى نتائج...

في كل عام ينتظر متابعينا في جمهورية مصر العربية من الطلبة والطلبات موعد مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المدن والمحافظات المصرية ومراكزها، حيث يمكن لكل الأقسام الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية وباقي الفروع الأخري معرفة نتائج شهادة الدبلومات الفنية، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المصري على شبكة الأنترنت، حيث ستوفر الوزارة النتائج على البوابة المصرية للتعليم الفني fany.moe.gov.eg على الشبكة العنكبوتية العملاقة من اجل التسهيل على الطلاب الثانوية الفنية للدبلومات استخراج النتيجة بكل سهولة ويسر .

معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

أعلنت مصادر بداخل الوزارة بان نتائج الدبلومات الفنية سوف يتم اعتمادها اليوم من قبل وزير التربية والتعليم المصري، حيث سيعلن عن نسبة النجاح لجميع التخصصات لكل الأنظمة التي أتاحتها الوزارة أمام الطلبة والطلبات على مستوي الجمهورية حيث هناك نظام الدراسية للدبلومات الفنية بثلاث وخمس سنوات، نتمنى لجميع الطلاب الدبلوم الفني النجاح بأذن الله تعالي .

تقوم الوزارة بالاتصال بالطلاب الأوائل المتفوقين بجميع المحافظات حيث تهنئهم هاتفيا لحصولهم على الدرجات النهائية، كما تقوم الوزارة بمساعدتهم للدخول في افضل الكليات المتاحة من اجل استكمال مسيراتهم التعليمية، لكي يستمروا في النجاح والسداد في باقية مشوار تعليميهم الجامعي مستقبلا .

موقع بوابة التعليم الفني

حيث يمكن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام من خلال الدخول على البوابة التعليم الفني المصرية عبر الرابط الذي وضعنها لحضراتكم بعالية، حيث يعتبر الموقع المعتمد من قبل الوزارة، حيث يقوم بعرض نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض عن طريق استخدام رقم الجلوس واختيار الشعبة التابع لها الطالب أو الطالبة .

← إقرأ أيضاً: