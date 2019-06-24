نتيجة التعليم الفني 2019 برقم الجلوس من البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج الدبلومات الفنية...

ساعات قليلة ويتم رفع نتيجة التعليم الفني لنهاية العام الدارسي 2019، وذلك بحسب تصريحات احد المصادر التي تعمل بداخل الوزارة التربوية للتعليم الفني، وأضاف بانه يتم عقد مؤتمر صحفي يحضر فيه وزير التربية والتعليم المصري للإعلان عن أسماء الأوائل من الطلبة والطلبات وأيضا نسبة النجاح، وبحسب تصريح المصدر التابع للوزارة بان نسبة النجاح سوف تشهد ارتفاع كبير عن الأعوام الماضية .

نتيجة التعليم الفني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية سترفع على البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة التعليم الفني على شبكة الأنترنت، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق استخدام رقم الجلوس واختيار المجال الخاص به بكل سهولة ويسر، كما أن موقع وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني، يتيح معرفة النتيجة بالضغط على أيقونة بحث، لاستظهار جميع الدرجات والمجموع الكلي، نتمنى للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق .

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة التعليم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات وأيضا نظام خمس سنوات، كما بإمكان جميع الطلاب بكافة الأقسام التعليمية الأخري معرفة نتائج الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والفندقية والتمريض معرفة النتيجة من خلال الدخول على الروابط المباشرة لاستخراج النتيجة برقم الجلوس، كما يمكنكم معرفة النتيجة عن طريق رقم بياناتك بالتعليقات بهذا التقرير بالأسفل، وبعد اعتماد النتيجة، وسوف نقوم بإحضار جميع الدرجات في كل مادة وأيضا المجموع الكلي، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

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