البوابة المصرية للتعليم الفني fany.moe.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية...

جميع الكنترولات على مستوي الجمهورية المصرية انتهت من أعمالها على اكمل وجهة، حيث سترسل الكنترولات أسماء الأوائل لجميع الطلاب على مستوي المحافظات المصرية إلي وزارة التربية والتعليم المصرية خلال ساعات قليلة، من اجل يعتمد الوزير التعليم المصري نتيجة الدبلومات الفنية في مصر لعام 2019.

يمكن للطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، حيث استحدثت الوزارة نظام حديث لاستخراج النتائج بكل سهولة عن طريق الدخول على الرابط المباشر التالي fany.moe.gov.eg والذي يستطيع من خلال الطلاب معرفة نتائجهم بكل سهولة .

البوابة المصرية للتعليم الفني

هناك مصادر بداخل الوزارة أعلنت بان هناك حالات من الرسوب في هذا العام قليلة جدا، وهؤلاء هم الطلاب الذين قاموا بالتحايل على مراقبين الامتحانات واستخدموا بعض وسائل الغش، حيث تعاملات الجهات المختصة مع هؤلاء الطلاب وتم تحوليهم للشئون القانونية لاستكمال أجراءات وقفهم من الامتحانات لمدة ثلاث سنوات، حيث تسعي الوزارة بسير المنظومة التعليمية بطريقة صحيحة في هذا العام، وذلك بسبب كثرة شكاوى الطلاب المتفوقين لقلة درجاتهم عن الطلاب الآخرين الذين لم يجتهدوا ويفضلون استعمال وسائل الغش والتحايل على الوزارة التعليمية المصرية من اجل النجاح .

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نقدم لكم اليوم موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg بالأسفل حيث يعتبر الموقع الوحيد الذي يستطيع من خلاله الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائجهم بكل سهولة، حيث سيتم اعتماد النتيجة في غصون ساعات قليلة المقبلة، كما نقدم لحضراتكم الرابط الدخول لكي نوفر عليكم عناء البحث على موقع جوجل يمكنكم بضغط زر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .

بوابة نتائج التعليم الفني

هذا التقرير تحدثنا فيه عن نتيجة التعليم الفني ، نتمنى لجميع الطلبة والطلبات بكافة الأقسام النجاح والتوفيق، كما يمكن لجميع الطلاب استخراج نتائجهم عن طريق كتابة البيانات الخاصة بهم برسائل صفحة نجوم مصرية أو من خلال هذا المقال بالأسفل، ونود ان نعلمكم بان النتيجة سوف يتم اعتمادها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة .

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