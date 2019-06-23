تراند اليوم : أول تصريح لـ "إمام أوغلو" عقب فوزه في الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية اسطنبول

اسطنبول/ الخليج 365

أعرب مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، لرئاسة بلدية إسطنبول، عن تمنيه أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول, وفقاً لما جاء على وكالة "الأناضول" التركية..

وأضاف "أتمنى أن تكون نتيجة الانتخابات وسيلة للخير بمدينة إسطنبول".

وأعرب عن امتنانه للشعب التركي ولسكان إسطنبول قائلا "أنتم من حافظ على سمعة ديمقراطية تركيا أمام أنظار العالم بأسره".

وشدّد أن سكان إسطنبول أعطوا درسا في أصول الديمقراطية لبعض دول العالم التي حاولت تشبيه تركيا بدول أخرى في المنطقة.

وكان أوغلو قد أعلن في وقت سابق من اليوم فوزه في الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية إسطنبول على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه رجب طيب أردوغان.

واعتبر إمام أوغلو أن فوزه في إسطنبول يشكل "بداية جديدة" لتركيا.

وأظهر فرز 95 في المئة من الأصوات في انتخابات الإعادة بإسطنبول تقدم إمام أوغلو بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

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وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مرشح الحزب الحاكم هنأ مرشح المعارضة إمام أوغلو وعبر عن أمله في أن "يخدم المدينة جيدا".

وتعد هذه النتائج صفعة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع في المدينة التي كانت خزانا انتخابيا للحزب الحاكم بعد خسارة مرشحه.

وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجا على ذلك.

وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، مما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة، علما أنه تولى منصب رئيس بلدية إسطنبول في التسعينيات.

ويعاني الاقتصاد التركي حالة ركود، وهددت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي، بفرض عقوبات إذا مضى أردوغان في شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

وقد تلقي خسارة ثانية لحزب العدالة والتنمية مزيدا من الضوء على ما وصفه مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية أكرم إمام أوغلو، بأنه تبديد لمليارات الليرات في بلدية إسطنبول التي تبلغ ميزانيتها حوالي 4 مليارات دولار.