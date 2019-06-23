عاجل: الآن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

مع انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي ينتظر الطلاب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 بفارغ صبر حيث أن الطلبة قد انتهوا من أداء امتحانات خلال الأيام القادمة، وقد قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تظهر من بداية الأسبوع القادم وقد أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء في خلال الساعات القليلة القادمة .

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019:

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع المحافظات من خلال

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019:

قم بالدخول على أي رابط من الروابط السابقة

قم بالضغط على نتائج الطلاب على اليمين.

قم بكتابة رقم جلوسك في المكان الذي يظهر لك.

قم بالضغط على إظهار النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن نسب النجاح التي أشيرت لها الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي قد بلغت حوالي 80% وقال المتحدث بإسم وزارة التربية التعليم أن النتيجة هذا العام مرتفعة جداً عن الأعوام السابقة، وصرحت وزارة التربية والتعليم أن أعمال الرصد للدرجات والأعمال الخاصة بالكنترول سوف تتم بمنتهى العناية والدقة وسوف تنتهي منها ورفعها على الموقع خلال الساعات القليلة المقبلة .

وقد أكدت مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تعلن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم،اذا كنت لم تستطيع أن تحصل على النتيجة قم بترك تعليق برقم جلوسك وسوف نجلبها لك فوق ظهورها .

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