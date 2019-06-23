موعد نتيجة أولى ثانوي النظام الجديد 2019

خاض معظم طلاب الصف الأول الثانوي نظام جديد للامتحانات هذا العام 2019/2018م، حيث قاموا بأدائها على التابلت لأول مرة في المنظومة التعليمية الحديثة، وأبدى العديد من الطلاب سعادتهم بالتجربة الجديدة بينما تحفظ بعض الطلاب وأولياء الأمور على الطريقة الجديدة للامتحانات مبررين ذلك بعدم تدريب الطلاب بشكل كافٍ عليها قبل خوضها .

والان يترقب طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم نتيجة الامتحان الإلكتروني على التابلت، حيث بدأت عمليات التصحيح الإلكتروني بمجرد الانتهاء من أداء امتحان المادة، ومن المنتظر أن يتم إعلان نتائج الصف الأول خلال ساعات من الآن، على موقع وزارة التربية والتعليم لأول مرة، حيث كانت تكتفي بإظهار نتائج الشهادات العامة فقط .

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

انهى طلاب الصف الأول على مستوى الجمهورية الامتحان في جميع المواد المقرره لهذا العام، وكان معظمها على التابلت المدرسي، وذلك في الأول من يونيو 2019م، والتي كانت قد بدأت في 19 مايو 2019م، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، والمؤشرات تؤكد أن النتائج مبشرة، ويستطيع جميع الطلاب التعرف على نتائجهم بمجرد ظهورها بالخطوات التالية :

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الدخول على موقع lms

الضغط على أيقونة رسائل الوزارة .

فتح رسالة النتائج .

تظهر النتيجة مفصلة بالمواد والمجموع الكلي .

أو من خلال موقع الوزارة من الرابط التالي : ( اضغط هنا ) .

موتمر صحفي يوم الاثنين لإعلان نتيجة أولى ثانوي :

تعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفياً، الاثنين الموافق 23 يونيو 2019؛ لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 / 2019 ، بعد فترة انتظار من الطلاب وأولياء أمورهم وصلت إلى شهر تقريبًا، حيث أدى الطلاب الامتحانات على التابلت في الفترة من من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي .

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