تراند اليوم : مايا دياب: حوّلوا الفن لنعت، وهل قصدت هيفا ومي؟ – وثيقة

مايا دياب أشتُهرت بآرائها الجريئة وصراحتها وإنها تقول الأشياء التي تشعر بها دون خوف من أحد، ولطالما شكلت حالة جدلية، ولم تشبه احداهن ولم تسعَ لذلك، بل كوّنت هويتها الخاصة التي ميزتها بالساحة الفنية.

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رغم نجوميتها، إلا أن برنامجها (لهيك منغني) لم يستطع تحقيق أي علامة فارقة، وفشل جماهيريًا أمام برنامج منافستها كارلا حداد (Fi-Male) الذي اكتسح، وتصدر القائمة.

مايا تثير الجدل حتى عبر (السوشل ميديا)، وكتبت أمس: (من زمان كان الفن قيمة و صفة حلوة، بزمن السوشيال ميديا تحوّل الفن وفنانيه احياناً إلى نعت وعرّفنا أكتر على أشخاص طلعوا (فنانين)..واضحة؟؟؟).

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هل قصدت هيفا وهبي ومي حريري بعد خلافهما على السشويال ميديا والشتئام المتبادلة بينهما؟

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عبدالله بعلبكي – بيروت