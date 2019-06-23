التعليم: تعلن غداً الاثنين موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي أخر العام 2019 بجميع المحافظات...

إنتهي طلاب الصف الأول الثانوي من مرحلة إمتحانات نهاية العام منذ أكثر من عشرون يوماً حيث خضع الطلاب لإمتحانهم الأخير يوم السبت الموافق 1 يونيو من الجاري وقد ظل موعد ظهور النتيجة مجهولاً حتي الأمس فقد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة أن غداً الاثنين هو موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الحالي 2018/2019 وذلك عبر منصة بنك المعرفة LMS التابع لوزارة التربية والتعليم كما أنه سيتم الاستعلام عن النتائج من خلال كود الطالب الخاص بكل جهاز تابلت لكل طالب كما يتلقي الطالب إشعاراً على جهازه اللوحي يفيد بظهور النتيجة فور إعتمادها ورفعها عبر موقع التربية والتعليم، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي أخر العام 2019 بجميع المحافظات.

كما أشرنا من قبل فقد تم الإشارة إلي أن غداً الاثنين هو موعد ظهور نتائج طلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة LMS كما تمت الإشارة الي أن نسبة النجاح تتخطي 95% هذا العام، ومن المعروف أن محافظة القاهرة هي أولي المحافظات التي تعلن عن ظهور نتائج الطلاب بها بجميع المراحل التعليمية إلا أنه تم التأكيد على ظهور النتيجة بشكل موحد بجميع المحافظات كما يتستقبل الطلاب النتيجة بشكل وافي بجميع الدرجات والتقييم الخاص بكل مادة علي حده، وفيما يلي نوضح لحضراتكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي من خلال منصة بنك المعرفة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي من خلال منصة بنك المعرفة LMS.

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم فور إعتمادها وحتي قبل ظهور بالمدارس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بواسطة رقم الجلوس أو كود الطالب في محاولة جادة من الوزارة للتسهيل على الطلال في الاستعلام عن النتيجة.

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التربية والتعليم بالاضافة إلي منصة بنك المعرفة LMS.

مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

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