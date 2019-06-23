بوابة التعليم الفني| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول كل الشعب برقم الجلوس على بوابة...

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يترقبها كل طلاب الصف الثالث الثانوي الفني، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي يوم السبت الموافق 1 يونيو، لتبدأ مرحلة انتظار نتائج الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات.

سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية كل الشعب خلال الأسبوع الحالي لجميع المحافظات، طبقا لما تم إعلانه من وزارة التعليم حيث أكدت مصادر أنه سيتم اليوم الانتهاء من جميع أعمال تصحيح نتائج الدبلومات الفنية لجميع المواد.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم ظهور نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة الثانوية الفنية فور أن يتم اعتمادها رسمياً ليحصل عليها الطالب من خلال رقم الجلوس، كما أضافت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة من خلال المدارس من دون أي مقابل مادي.

حيث تعد نتيجة الدبلوم الصناعي ونتيجة الدبلوم التجاري والزراعي من أهم نتائج التعليم الفني وخاصة للطلاب الذين يرغبوا في الحصول على مجموع عالي والالتحاق بأحد الكليات، وخاصة لطلاب نظام الخمس سنوات، ولهذا نتابع مع جميع الطلاب أخبار نتيجة الدبلومات ورفعها عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.

لا نزال نتابع مع طلاب وطالبات شهادة إتمام التعليم الفني أخبار ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، والتي من المقرر أن يتم إعلانها خلال هذا الأسبوع، حيث مر أكثر من 15 يوم على انتهاء امتحانات الدبلومات بكل المحافظات، لهذا فأنه اقترب موعد الانتهاء من تصحيح نتيجة دبلوم التجارة والزراعة ونتيجة دبلوم الفندقي والصنايع لجميع المواد.

بوابة التعليم الفني

يعد موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع الرسمي المخصص من وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام الصنايع والتجارة والزراعة والفنادق سواء لنظام الثلاث أو الخمس سنوات، ونشير إلى أن أعمال تصحيح نتائج الدبلوم بدأت منذ بداية امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول ولا تزال مستمرة وبعد اعتمادها يتم رفعها برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني لجميع المحافظات في آن واحد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

والجدير بالذكر أن امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، قد شهدت عده مشاكل خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم تأجيل أحد الامتحانات لطلاب التعليم الفني، ليكون أخر يوم في الامتحانات هو الأول من يونيه، ونشير إلى أن بدأت امتحانات نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات منذ يوم 18 مايو.

وأنه تم البدء في التصحيح بعد عيد الفطر المبارك، ونتوقع أن تنتهي أعمال الكنترول هذا الأسبوع ويتم عرض نتائج الدبلومات الفنية 2019 خلال السبوع المقبل عبر بوابة الثانوية الفنية.

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يمكن لجميع طلاب الدبلومات بجميع الأقسام الصنايع والتجارة والزراعة والتمريض والفندقي، كتابة البيانات كاملة في تعليق أسفل الخبر من الاسم ورقم الجلوس والقسم، وسيتم عرض نتائج الدبلومات فور اعتمادها.

بوابة الثانوية الفنية

من المقرر أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، تستغرق وقت أطول في التصحيح من النتائج الأخري ولهذا فمن المترقب أن يعتمد وزير التعليم نتيجة الدبلومات الدور الأول خلال نهاية هذا الشهر كحد أقصي، ونود أن نشير إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية يكون مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، والذي غالبا يتم إعلانه في مطلع شهر أغسطس.

ويشار إلى أن شهدت نتائج الدبلومات في جميع المحافظات عدد من حالات الشغل والغش، وأعلنت الوزارة أنه سيتم حرمان جميع الطلاب الذين تم ضبطهم يقوموا بأعمال الغش من الامتحانات، طبقا لقانون العقوبات في التعليم، مشيرا أنه سيتم إعلان القرار بحق الطلاب الذين قاموا بأعمال الشغب خلال ظهور النتيجة.

نتائج الدبلوم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلوم جميع الشعب والأقسام لكل المحافظات سيتم اعتمادها أخر الشهر الحالي، وسنرصد المؤشرات الأولية لتصحيح نتيجة الدبلوم فور إعلانها أول بأول.

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية ( زراعي-صناعي-تجاري)

كما نؤكد أننا سنقوم على مدار هذا الشهر بمتابعة دقيقة لجميع أخبار رابط نتائج الدبلومات كل الأقسام بالمحافظات من خلال هذا التقرير وعرضها أول بأول حتي يتم إعلان نتائج الدبلوم للترم الثاني، كما سنقوم بالرد على جميع التعليقات في أسفل المقال وعرض جميع الدرجات للطلاب.

ونبشر طلاب الدبلومات الفنية أن تأخر إعلان نتائج الدبلومات 2019 يصب في مصلحة الطلاب وذلك لدقة وتأني أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات، وبهذا يضمن كل طالب الحصول على النتيجة التي يستحقها بالكامل دون التعرض إلى أي ظلم خلال التصحيح، وهذا ما أكد عليه سيادة الوزير خلال تصحيح نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة الدبلوم الفني 2019 للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، ولهذا فأن جميع الأخبار التي نشرت مؤخرا تحمل لينك ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، غير صحيحة ونؤكد للطلاب أن النتائج سيتم إعلانها فقط عبر بوابة الثانوي الفني برقم الجلوس فور اعتمادها من وزير التعليم.

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