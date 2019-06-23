جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي )...

يستعد طلاب الازهر الشريف الذي لم يوفقوا في النجاح لمادة أو أكثر في امتحانات الدور الاول 2019 للامتحان في تلك المواد في شهر يوليو القادم , حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لمراحل النقل الابتدائي والشهادة الابتدائية , والتقل الاعدادي والشهادة الاعدادية , والنقل الثانوي .

جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي دور ثان 2019

الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / التربية الفنية .

الأثنين 8-7-2019 : اللغة العربية / الخط العربي.

الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة الانجليزية / التربية الاسلامية .

الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / الحاسب الآلى .

جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي دور ثان 2019

الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الاجتماعية .

الأثنين 8-7-2019 : العلوم / التربية الاسلامية .

الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة العربية والإملاء/ الخط العربي.

الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .

الخميس 11-7-2019 : اللغة الإنجليزية / الحاسب الالي .

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )

السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .

الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .

الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.

الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .

الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .

جدول امتحانات اولى اعدادي ازهر دور ثان 2019

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .

الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .

الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .

السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .

الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .

الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

جدول امتحانات ثانية اعدادي ازهر دور ثان 2019

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .

الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .

الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .

السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .

الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .

الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

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جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي دور ثان 2019 ( الشهادة الاعدادية )

السبت 27-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الفقه .

الاحد 28-7-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / التربية الفنية .

الاثنين 29-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الجبر .

الثلاثاء 30-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الثقافة الاسلامية .

الاربعاء 21-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

الخميس 1-8-2019 : الدراسات الإجتماعية / العلوم .

السبت 3-8-2019 : اللغة الاجنبية / الحاسب الالي .

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.

الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .

الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .

الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.

الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.

الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .

الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / الأحياء

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية

الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .

الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .

الخميس 18-7-2019 : المنطق / الانشاء .

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر

الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات.

الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الفيزياء .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير / الكيمياء .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء .

الخميس 18-7-2019 : تطبيقات الرياضيات/ الانشاء .

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

خالص التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق

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