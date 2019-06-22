نتيجة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني ”نظامي 3 و5 سنوات”...

يبحث طلاب التعليم الفني عن نتيجة دبلوم الصناعي والتجاري والزراعي برقم الجلوس لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات،حيث نترقب مع جميع طلاب التعليم الفني موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض وجميع الشعب لجميع المحافظات، والتي سيتم اعتمادها رسمياً خلال الأيام المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أنه انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يوم الثلاثاء القادم، ويتم في الوقت الحالي أعمال مراجعة نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 ، لعرض نتائج الطلاب خلال بعد عيد الفطر المبارك طبقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة التعليم في تصريح رسمي .

كما أضاف نائب وزير التربية والتعليم أنه تقرر حرمان الطلاب الغشاشين من الامتحانات، مشيرا إلى أن عددهم بلغ 20 طالب، كما أضاف أنه لن يصدر العقوبة القانونية بحق الطلاب المتسببين في أعمال الشغب وتمزيق ورق الإجابات حتى الآن وسيتم إعلانها مع ظهور النتيجة.

أوشكت أعمال كنترول نتيجة الدبلومات الفنية على الآنتهاء في أغلبية المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج والمنيا والشرقية والمنوفية، ومن المقرر أن يتم أعلان النتائج رسميا خلال الأسبوع المقبل في جميع المحافظات في نفس الوقت، كما نتوقع أن تسجل نسب النجاح نتيجة متقاربة من العام الماضي.

والجدير بالذكر أن امتحانات نتائج الدبلومات الفنية 2019، سجلت العديد من التجاوزات حيث تم ضبط 68 واقعة غش أو حالة تجاوز غير قانوني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الطلاب، كما تم ضبط 20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل، في جميع اللجان.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للفصل الدراسي الثاني، قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، ولهذا تم البدء في تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الفنية بعد انتهاء عيد الفطر، ومن المتوقع أن تستمر أعمال الكنترول حوالي أسبوعين ولهذا نتربص مع الطلاب ظهور نتيجة الدبلوم خلال أيام قليلة.

نتيجة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي

في إطار حرص موقع نجوم مصرية على توفير جميع احتياجات القراء نتابع مع جميع طلاب التعليم الفني نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها من الأقسام، والتي من المقرر أن يتم إعلانها في جميع المحافظات، القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج وأسوان وأسيوط والمنيا والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والدقهلية، خلال نهاية الأسبوع القادم، حيث لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح على جميع المحافظات، ويمكن لجميع الطلاب متابعتنا لمعرفة أخر أخبار نتائج الدبلومات.

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نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يوم الثلاثاء.

تم عقد امتحانات نتائج ملاحق الدبلومات على فترة واحدة.

بلغ عدد المواد الامتحانية في نتائج الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني 15 مادة.

لم تتلقي غرف متابعة امتحانات نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية شكاوى من جانب الطلاب.

من المتوقع اعتماد نتيجة ملاحق الدبلوم 2018 خلال الأسبوع الحالي.

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 60 ألف طالب وطالبة

لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة ملاحق الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي حتى الآن.

نتائج الدبلوم الصناعي 2019

حيث تعد نتيجة الدبلوم الصناعي من أهم نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كان لنظامي الثلاث سنوات والتي يتخرج خلالها الطالب ويكون قد حصل على شهادة دبلوم الصنايع، أما نظام الخمس سنوات يمكن للطالب بعد الحصول على نتيجة الدبلوم الصناعي والحصول على درجات عالية الدخول إلى الكلية أو معهد أربع سنوات.

نتيجة الدبلوم التجاري والزراعي

حيث لا تقل أهمية معرفة نتيجة الدبلوم التجاري والزراعي عن نتيجة الدبلوم الصناعي الدور الثاني، ومن المقرر أن يتم إعلان روابط نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي وجميع الشعب عبر بوابة التعليم الفني، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسمياً.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر صحفية، في تصريح رسمي لموقع اليوم السابع، أن المؤشرات الأولية تؤكد نتائج الدبلومات الفنية 2019 سوف تسجل نسب ارتفاع عالية في جميع الأقسام مقارنة نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي للعام الماضي.

البوابة المصرية للتعليم الفني

ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي برقم الجلوس لجميع المحافظات:

الدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني

اختيار التعليم الفني

اختيار نتائج الامتحانات

ومن ثم اختيار تعرف على النتيجة

تحديد الشعبة سواء نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي أو غيرها.

أو غيرها. ومن ثم إدخال رقم الجلوس

والضغط على زر عرض النتيجة

ومن ثم تظهر النتيجة بالتفصيل.

متابعة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أكد مصدر أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية يوم الأربعاء القادم.

كشف مصدر من وزارة التعليم الفني في تصريح لموقع اليوم السابع، أنه يتم مراجعة 100 ورقة يوميا من أجل إعلان نتائج الدبلومات الفنية خلال هذا الأسبوع.

مشيرا إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ستعلن على الموقع الرسمي للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة.

تم تحديد الغد الخميس كموعد رسمي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، طبقا لما أكدته مصادر مسئولة في تصريح صحفي لليوم السابع.

كما سيتم إعلان أوائل شهادات الدبلومات الفنية.

تم إعلان نتائج الدبلومات الفنية وبلغ إجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثاني 233 ألف و873 طالبا.

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