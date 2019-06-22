“نتيجة الصف” الأول الثانوي 2019 “نظام التابلت” عبر موقع وزارة التربية...

صرح الدكتور رضا حجازي أن “نتيجة أولي ثانوي 2019” ألترم الثاني سوف يتم أعلانها بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال ساعات قليلة، وسوف يتم أعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني موقع بنك المعرفة LMS وسوف يتم ألاستعلام برقم كود الطالب علي تابلت كل طالب، كما صرح الدكتور رضا حجازي بأن “نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 سوف يتم أعلانها بطريقة مختلفة تماماً عن الأعوام الماضية، فسوف يصل لكل طالب وطالبة النتيجة بالدرجات والتقييم بالتفصيل طبقاً لكل مادة على حده بواسطة كود الطالب الخاص به من خلال تابلت الطالب، وسنشرح للجميع كيفية البحث عن النتيجة.

رابط البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات

Advertisements

رسمياً.. التعليم تكشف عن موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019

أكد الوزير في تصريح أن “نتيجة أولي ثانوي” لجميع الطلاب سيتم أعلانها في وقت واحد، سواء من قاموا بأداء الامتحان ورقياً أو إلكترونياً، وقد أدى طلاب “الصف الأول الثانوي” امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2019 في الفترة من 19 مايو حتي 1 يونيو الجاري، وتم أداء الامتحانات للطلاب عبر شبكة أجهزة “التابلت” الخاصة بالطلاب، باستثناء عدد 500 مدرسة لم تكتمل أجراءات الامتحان بها من خلال التابلت وأدى طلابها الامتحانات ورقياً بالإضافة إلى طلاب الذين امتحنوا بالمنازل والخدمات والمستشفيات.

نتائج امتحانات اخري تعرف عليها:

← إقرأ أيضاً: