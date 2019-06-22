عاجل : الان نتيجه الصف الاول الثانوي برقم الجلوس

أصدرت وزاره التربية والتعليم قرارا عن بنك المعرفة المصري الذي يعرض النتيجة النهائية للامتحانات الإلكترونية بالكود السري الخاص بكل طالب وأيضا متابعه أخبار التعليم الإلكتروني بتطبيق النظام الجديد الخاص بالتابلت لكل طالب ومراجعه نظام العملية التعليمية بكل صف بكل مرونه وسهوله وتقديم جميع النصائح التي يحتاج إليها طلاب وتقدم لهم الاستفادة في أمرهم من وزاره التربية والتعليم مباشره
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس نظام التابلت
ونظرا لان الجميع يتساءلون عن نتيجة الصف الأول الثانوي ويتزايد البحث عنها للأغلبية بكثره ولكن تأخير النتيجة ليها أسباب كثيره ومشكلات عديده وقع فيها الطلاب
- أثناء استخدام التابلت حدث وقوع للشبكه من كثره الضغط عليها ولإقبال الشديد
- تعطيل الموقع والنظام بسبب وقوع الشبكة
- الضغط لنفسي الذي تعرض له الطالب حين وقوع الشبكة وخروج التابلت من الصفحة الرئيسية للامتحان
- الصبر علي جميع الطلاب لحين انتهائهم من الامتحان واجتيازه بشكل جيد
- ثم يأتي الامتحان إلي التصحيح الإلكتروني ليقوم بدوره وإعطاء كل طالب حقه
- المراجعة بشكل جيد وممتاز علي التصحيح الإلكتروني
وجاري الآن وضع النتيجة علي المنصة لبنك المعرفة المصري ولمعرفه الاستعلام عن ألنتيحه الدخول إلي المنصة لبنك المعرفة المصري وذلك يتم عن طريق وضع الرقم السري والكود الخاص بكل طالب وجاري الآن إعلان النتيجة والاستعلام عنها ويمكنكم أيضأ متابعه منصة التعليم الإلكتروني للتحقيق من الخبر
وزاره التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس
قد أعلنت وزاره التربية والتعليم وأصدرت قرارا لها بان عمليه النجاح للامتحانات الإلكترونية تمت بشكل كبير واستجابه جميع الطلاب وفهمهم لطبيعة كل امتحان واجتيازه باستخدام النظام التعليمي الجديد وهو التابلت وقد تسعي وزاره التربية والتعليم بتصحيح كل المشكلات والأخطاء التي وقع فيها الطلاب بجميع المحافظات لجمهوريه مصر العربية وتصحيح خطا حدوث الضغط علي الشبكة حتي ينجح جميع الطلاب ولكن النتيجة الآن لنجاح الطلاب تكون بنسبه 95% وتسعي الوزارة لتحقيق العدالة وإعطاء كل طالب حقه والنتيجة التي يستحقها باجتياز الامتحان والالتحاق بالصف الجديد .