نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الأقسام (تجاري صناعي زراعي تمريض فندقي) برقم الجلوس

نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس؛ حيث انتهي طالبات وطلاب الدبلومات الفنية نظامي “3 و5 سنوات” من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر؛ حيث تشهد عملية الامتحانات حالة من الاستقرار وعدم شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور أو من قبل المراقبين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لسرعة الكشف عن النتيجة قبل موعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم اعتمادها مباشرة فور الانتهاء من أعمال الكنترول وتوفيرها لطلاب الدبلومات 2019 من خلال بوابة التعليم الفني على شبكة الإنترنت برقم جلوس الطالب فقط.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال العديد من الروابط، وهي على النحو التالي:

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ويتم الحصول على النتيجة بسهولة ويسر عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى أي من الروابط المتخصصة في عرض النتيجة الموجودة أعلاه.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الموضع المخصص له.

تحديد القسم الذي يدرس به الطالب “تجاري، زراعي، صناعي، فندقي”.

الضغط على عرض النتيجة، وسيتم مباشرة تحويلك لصفحة أخري تحتوي على درجات الطالب.

تابعونا وسنعمل على توفير كل جديد حول نتائج طلاب الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 للفصل الدراسي الثاني بجميع محافظات مصر وتقديم تغطية شاملة ومستمرة حول مواعيد اعتماد النتيجة وكيفية الاستعلام عنها في حال وجود أي أنباء جديدة، كما يمكنكم ترك تعليق برقم جلوس الطالب في قسم التعليقات الموجود بالأسفل، وسنعمل جاهدين على توفير النتيجة لسيادتكم فور اعتمادها مباشرة ورفعها على المواقع المتخصصة لعرض النتيجة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، أحمد خيري مؤكدا عدم تلقي الوزارة أي شكاوى أو تجاوزات من قبل طلاب الدبلومات الفنية 2019 في أي من محافظات مصر، ويمتحن طلاب الدبلومات في ما يقرب من 15 مادة لم تسجل أي منها أي أخطاء مطبعية أو لغوية.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الذين خاضوا امتحانات الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات لعام 2019 نحو ما يقرب من 700 ألف طالب، وبالرغم من عدم تلقي الوزارة أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحانات، إلا أن اللجان لم تخلو من عمليات الغش؛ حيث تم ضبط ما يقرب من 30 حالة غش داخل لجان امتحانات الدبلومات الدور الأول2019، وكان طلاب وطالبات الدبلومات الفنية قد بدأوا في أداء الامتحانات في السابع عشر من شهر مايو الجاري، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعتمد والمعلن عنه، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أخبار امتحانات الدبلومات الفنية “الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي” كما نوفر لكم من خلال هذا المقال روابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها مباشرة.

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