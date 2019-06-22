نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019| نتائج الدبلوم صنايع وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة كل المحافظات...

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019 أصبح يبحث عنها كل الطلاب بمجرد أن انتهوا من أداء أخر امتحانات للدبلوم الدور الأول، مع بداية شهر يونيو الجاري، ليبدأ الطلاب في مرحلة تربص نتيجة الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي ونتيجة الدبلوم التجاري للنظامي الثلاث والخمس سنوات، والتي يتم اعتمدها لجميع المحافظات في وقت واحد من جانب سيادة الوزير، كما يحدث في نتيجة الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تستمر أعمال تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول خلال أسبوعين.

كشفت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظتمي ثلاث وخمس سنوات، وأكدت أنه سيكون خلال الأسبوع القادم لجميع الأقسام، كما أكدت الوزارة أن النتيجة سيتم عرضها خلال يوم واحد من اعتمادها في جميع المدارس فقط برقم الجلوس.

صرح نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، بأن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات لكل الأقسام لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم تصحيح الامتحانات بمنتهي الدقة والشفافية ويقوم أكثر من مدرس بمراجعة ورقة الإجابة الواحدة، لتجنب وجود أي أخطاء في نتائج الدبلومات الفنية.

كما علق سيادته على سؤال أغلبية الطلاب التعليم الفني حول سبب تأخر إعلان نتيجة دبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة ونتيجة دبلوم الزراعة، بأن أعمال التصحيح تستغرق وقت طويل لزيادة عدد الطلاب بالإضافة إلى أنه يتم تجميع الدرجات وإعداد قائمة بأسماء الطلاب الأوائل وكل هذه الأعمال تستغرق وقت.

كما أضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم البدء في تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة التعليم الفني بعد انتهاء أجازة عيد الفطر ولهذا فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال كنترول النتيجة خلال هذا الأسبوع.

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019

فور أن يؤشر وزير التعليم على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يمكن للطلبة الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لمركز دعم واتخاذ القرار لوزارة التعليم، وبعدها يتم توزيع نتائج الدبلومات لجميع الأقسام في المدارس خلال 48 ساعة من اعتمادها.

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فور اعتمادها قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم في تعليق أسفل الخبر.

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نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني

أكدت غرفة العمليات التي تم إنشائها من وزارة التعليم لمتابعة امتحانات شهادة إتمام المدارس الفنية لجميع الأقسام، تلقي 68 واقعة غش وتجاوز قانوني داخل اللجان على مستوي جميع المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 20 حالة محاولة تسريب الامتحانات من خلال تصويره بالهاتف، ومن جانبه أوضح مصدر بالوزارة أنه سيتم إعلان العقوبات التي سيتم تطبيقها على هؤلاء الطلاب طبقا لقانون التعليم المصري.

نتيجة الدبلوم كل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة القاهرة 2019.

نتائج الدبلومات الفنية بالجيزة برقم الجلوس.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 محافظة الإسكندرية.

نتائج الدبلومات الفنيه 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة الدبلوم الصنايع 2019 بالقليوبية .

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ .

نتائج الدبلوم الزراعة 2019 محافظة البحيرة.

نتيجة بدبلوم الزراعة برقم الجلوس بالشرقية.

نتيجة الدبلوم التجاري 2019 برقم الجلوس بالغربية.

نتيجة دبلوم التجارة 2019 بالاسم بالمنوفية.

نتائج الدبلومات الفنية التجارية 2019 بالسويس.

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2019 برقم الجلوس بورسعيد.

نتيجة الدبلومات السياحة والفنادق 2019 في سوهاج.

نتائج دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس 2019 بأسوان.

استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 3و5 سنوات

أدي طلاب الصف الثالث الثانوي الفني امتحانات الفصل الدراسي الثاني النظري والعلمي منذ يوم الثامن عشر من شهر مايو الماضي، وحتى الأول من يونيو الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة انتظار النتيجة بفارغ الصبر وبالأخص للطلاب نظام الخمس سنوات، حيث يحلم أغلبية طلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات باللحاق بأحد الكليات الفنية أو المعاهد التي حددتها وزارة التعليم لطلاب الدبلوم .

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول من خلال بوابة التعليم الفني من خلال الخطوات التالية :

بوابة الثانوي الفني.

تحديد نتيجة الدبلومات 2019.

تحديد النوعية (صنايع،تجارة،زراعة، تمريض،فندقي).

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

متابعة ظهور نتيجة الدبلوم صنايع وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة

يمكن لجميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية تسجيل رابط هذا المقال في الجهاز الخاص بك وفتح التقرير بين الحين والآخر للوقوف على أخر أخبار نتائج الدبلومات الفنية، ومتابعة موعد إعلان نتائج الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق.

حيث أكد مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية تفيد بارتفاع نسب نجاح نتيجة دبلوم الصنايع 2019 عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تتقارب نسبة نجاح نتيجة دبلوم التجارة 2019 مع نتيجة عام 2018 أما نتيجة دبلوم الزراعة ونتيجة دبلوم الفنادق فلم يتم التصريح حول مؤشرات النتيجة للترم الثاني حتى الآن.

أعرب عدد من طلاب التعليم الفني عن استيائهم بسبب تأخر إعلان نتائج الدبلومات الدور الأول، ونود أن نشير إلى أن هذا التأخير يعود في مصلحة الطالب، للقيام بأعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة بدقة، مما يضمن عدم تعرض الطالب للظلم في النتائج والحصول على الدرجات التي يستحقها.

هذا وقد أكدت وزارة التعليم أنه سيتم رفع نتائج الدبلومات برقم الجلوس عبر موقع بوابة الثانوية الفنية، خلال دقائق من اعتمادها، مشيرة إلى أن نسب نجاح الطالبات أعلى من الطلاب.

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