تراند اليوم : موجة حارة تقترب من فلسطين هذا الأسبوع

رام الله / الخليج 365

من المتوقع أن تضرب فلسطين والبلاد المجاورة، موجة حارة منتصف الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهايته.

وفق موقع "طقس فلسطين"، فإن سبب تقدم الموجة الحارة يعود الى امتداد متوقع لأحواض علوية باردة نواحي الجزر اليونانية وصولاً الى شواطئ ليبيا قادمة عبر تركيا والبحر الأسود من شرق أوروبا ، مما سيدفع بموجة حارة نواحي فلسطين والشام من جهة ،وموجة أكثر قوة ولهيباً نواحي بلاد المغرب العربي ودول غرب أوروبا وأجزاء من وسطها من جهة أخرى ، وذلك نتيجة هذا النمط الجوي الذي يتشكل عادة نتيجة انزلاق هذا الحوض البارد بهذا المحور بالإضافة للحوض البارد المتجه الى شرق الأطلسي نواحي سواحل البرتغال.

فيكون الجو يوم الاثنين، حارا في مختلف المناطق ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ 7 درجات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً فوق الجبال العالية.

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ويوم الثلاثاء يشهد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الـ 9 درجات مئوية ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في المناطق الغورية والشفا غورية. الرياح تكون غربية الى شمالية عربية، بحسب موقع طقس فلسطين.

ولا يطرأ أي تغير على طقس فلسطين يوم الاربعاء، حيث يتواصل تأثير موجة الحر ويبقى الطقس حاراً الى شديد الحرارة في جميع المناطق بحيث تتجاوز درجة الحرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال العالية نهاراً ، مع ساعات المساء والليل يبقى الجو حاراً في معظم المناطق ، وتكون الرياح تكون شمالية عربية.

وتشهد درجات الحرارة يوم الخميس انخفاضا ملموسا حيث يبدأ انحسار موجة الحر، ويعود الطقس ليصبح صيفياً حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية ، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة فوق معدلاتها بحوالي درجتين في معظم المناطق ، في حين تعود الأجواء للإعتدال ليلاً في الجبال والى الدفئ في باقي المناطق ، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة.