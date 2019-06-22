تراند اليوم : ابنة هيفا تستفز امها وتنشر صورة والدها – صورة

وجهت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، رسالة إلى والدها نصر فياض بمناسبة عيد الأب الذي يصادف في ٢١ حزيران – يونيو من كل عام.

ووصفته بسندها وحبيبها وكل حياته، وقالت: (هو أبي سندي قدرتي بطلي حبيبي هو الحياة بأكملها)

زينب نشرت صورة تعرد لطفولتها وكانت بين يدين والدها، لكنها لم تكشف عن ملامحه احترامًا لطلبه ورغبته أن يعيش بعيدًا عن الأضواء.

ما تفعله زينب يبعد هيفا عنها أكثر لأنها لا تحدد موقفها من والدها الذي ظلم والدتها فلن والدها بطلاً وتتوسل رؤية أمها أمام الرأي العام ما يوحي بأن هيفا شريرة والصحيح أن الظلم الذي لاقته هيفا من نصر فياض والد زينب يتعدى الوصف ولا تستطيع هيفا أن تنسى كيف أخذ ابنتها منها بقوة وجبروت والده الذي فرض كل شروطه وكان الحاكم بأمرِه مدعومًا من جهات سياسية أملت على هيفا أن تتخلى عن ابنتها مقابل حقها في الطلاق من ابنه وهذا ما تمليه شروط المحكمة الجعفرية في لبنان التي لا تسمح للزوجة بالطلاق تحت اي ظروف أو شروط موجبة وفي أحسن الحالات يوافق الزوج وأهله على الطلاق واضعين شروطهم التعجيزية، وهذا ما فعلوه بهيفا التي تنازلا عن زينب مجبرةً مقهورةً لا مختارةً، ولتحصل على حريتها.

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كيف يمكن أن تقبل هيفا بلقاء ابنتها وهي تمجد والدها الذي ظلم أمها وأهانها واستبد بها.

ابنة هيفا وهبي تنتقم منها بعد 25 سنة

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