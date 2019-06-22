تراند اليوم : بعد اعتذارها لـ"الشعب المصري"... "المهن الموسيقية" تحفظ التحقيق وترفع الإيقاف عن...

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب (الصفحة الرسمية لشيرين على فيسبوك)

بعد سلسلة من التحقيقات المثيرة للجدل، انتهت أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، فيما نُسب إليها من "التلفظ بعبارات تمسّ الأمن القومي المصري" في حفل غنائي منذ أشهر بدولة البحرين.

وقرّرت نقابة المهن الموسيقية المصرية رفع الإيقاف عن شيرين عبد الوهاب وحفظ التحقيق معها، وإلغاء قرار المنع من الغناء من تاريخ انعقاد جلسة النقابة، بعد أن قدّمت المطربة شيرين اعتذارا مكتوباً للنقابة، "اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية، وعلى رأسها النقيب الفنان هاني شاكر، ومجلس إدارة النقابة".

وبعد القرار، أصدر سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أحمد رمضان، خطابا رسميّاً موقّعاً من النقابة تم توجيهه إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجاء فيه ما يفيد رفع الإيقاف وحفظ التحقيق.

ووجّه سكرتير النقابة أيضا في الخطاب الرسمي التهنئة للفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة حلول عيد الفطر، مما يؤكد أن العلاقة بين شيرين والنقابة وصلت إلى حلّ نهائي ومرضٍ تماما للطرفين، بعد سلسلة طويلة من الجدل استمرت قرابة الأربعة أشهر.

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وقال سكرتير عام النقابة، أحمد رمضان، في تصريحات خاصة لـ"إندبندنت عربية"، إن "الخطاب الذي صدر لصالح شيرين ليس نصّ القرار بإلغاء العقوبة وإيقاف التحقيق، وإنما هو إفادة تُعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك".

صورة من الخطاب الموجّه من نقابة المهن الموسيقية إلى المطربة شيرين عبد الوهاب (إندبندنت عربية)

وأضاف رمضان أن "شيرين حضرت التحقيقات بصحبة زوجها، وحضر محاميها أيضا، وبعد اعتذارها للشعب المصري وتوضيح وجهة نظرها وأنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة إلى بلدها مصر، لم يعد هناك سبب لاستمرار إيقافها، ولهذا جاء قرار النقابة في جلستها الأخيرة".