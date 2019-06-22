تراند اليوم : الاحتلال يحكم بسجن قاصر من جنين لمدة عام ونصف

القدس المحتلة/ الخليج 365

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم، يوم الجمعة، حكما على الفتى سلطان مؤيد العامر (17 عامًا) من مخيم جنين، بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف العام، وغرامة مالية مقدارها اربعة آلاف شيكل بتهمة مقاومة الاحتلال.

وقالت عائلة الفتى مؤيد إن الاحتلال اعتقل ابنها من المنزل بعد مداهمته وتفتشه، وأنه أخضع للتحقيق في زنازين "الجلمة"، ورفضت محكمة الاحتلال طلب محاميه الإفراج عنه كونه قاصر.

ويذكر أن والده تعرض للاعتقال عدة مرات غالبيتها إداري، كما واعتقل الاحتلال جميع أعمامه، وحاليًا يقبع خلف القضبان عدد من أبناء عمومته وجميعهم تتراوح أعمارهم ما بين 16-20 عامًا.