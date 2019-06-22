تراند اليوم : هيفا وهبي فضحت مي حريري ونشرت أسرارًا – صور

أطلت الفنانة اللبنانية مي حريري لايف على السوشيال ميديا، “ولطّشت” هيفا ومرضها، دون أن تذكرها، وقالت إنها تمثل على جمهورها لتروج لحفلاتها الفنية.

وقالت: (عم بيموتوا حالهم صاروا، صار الفنانين عم بيموتوا حالهم وبعد شوي يطلعوا يقولوا اشتقتلكم، وساعة سرطان وكبد.. خلاص بقى)

وأضافت مي: (يجيبوا قصص حقيقة يبينوا حالهم فيها، أنا ما عم بحكي عنهم أنا بحكي عن البلد كلها مدمرة، نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم عم تحضرهم، يكفوا الوضع كله إلا إحنا فيه كمان تيجوا تتثاقلوا على الناس)

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هيفا التي خرجت، منذ يومين، من المستشفى ردّت على هجوم مي ووصفتها بالمنافقة، ونشرت صورًا من الرسائل التي أرسلتها لها على هاتفها الشخصي، حين كانت تطمئن عليها.

وبعد الفيديو الذي نشرته مي، حاولت هيفا الإتصال بها لكنها لم ترد، وأرسلت لها رسالة نصية قالت فيها: (حاولت الإتصال بك، لأشكرك على شغلتين أولهما على اطمئنانك علي والثاني لأنك منافقة)