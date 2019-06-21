تراند اليوم : بالصورة- رنا هويدي تواجه منتقدي فيلمها الإباحي بهذا الوشم

ردت المذيعة المصرية ​ رنا هويدي ​ على جميع منتقديها بعد إخلاء سبيلها على ذمة التحقيق بقضية الفيديوهات الإباحية، وبادرت برسم وشم اقتبست فيه آية من الإنجيل قالها السيد المسيح عن مريم المجدلية :"من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر".

وإختارت رنا أن ترسم الوشم على ظهرها بعدما عدّلت في العبارة لتصبح "من منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر" وعلقت على الصورة قائلة: "لقد عدت يا منحرفات"، وأغلقت خاصية التعليقات على الصورة، وخصوصاً وأن التحقيق لا يزال مستمرا وتم اخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن رنا هويدي تعد المتهمة الخامسة في قضية "الفيديوهات الفاضحة" بعد الفنانة منى فاروق وزميلتها شيما الحاج والراقصة كاميليا وسيدة الأعمال منى الغضبان، وتم القبض عليها يوم 27 شباط الماضي، بتهمة الترويج للفسق والفجور.