تراند اليوم : كيفية استقبال قناة تايم سبورت الارضية ؟

كيفية استقبال قناة تايم سبورت الارضية و تردد قناة تايم سبورت الارضي الذي يبحث عنه الكثيرين من أجل متابعة أمم أفريقيا والدوري المحلي المصري، بشكل مباشر، وبجودة عالية جدا، فمن المعروف أن قناة تايم سبورت تقوم بنقل المباريات، وإجراء مقابلات مع العديد من اللاعبين والمحللين من خلال البرامج الجديدة التي تقدمها القناة، بشكل متجدد، فمن ضمنه حسن شحاده، وتضم قناة تايم سبورت أقوى البرامج التحليلية للمباريات المصرية التي تعتمد علي خبراء علي أعلى مستوى من الوسط الفني، ونجوم الكرة المصرية من ضمنه فاروق جعفر، وأحمد حسن/ وزكريا ناصف، خالد بيبو، ونجوم آخرين، فمن أجل الإطلاع علي هذه البرامج، ومتابعة أجمل المباريات المصرية تابعوها من خلال تردد قناة تايم سبورت الارضي.

تردد قناة تايم سبورت 2019

من أجمل القنوات التي أشاهدة في الوطن العربي، حيث تقوم بعرض البرامج بجود عالية جدا، بحث تشعر بأنك في حض اللعبة من خلال عرضها البرامج المباشر عبر القناة الخاصة بهم، التي تعبر رقم واحد في مصر من خلال هذه الترداد شاهد القناة.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

وتضم قناة "تايم سبورت" أحمد شوبير مقدم الأستوديو التحليلي لمباراة الأفتتاح والإعلامي مدحت شلبي للتعليق على المباريات بالإضافة إلى الثنائي عصام عبده والسعودي فهد العتيبي.

وأعلنت قناة "تايم سبورتس"، تعاقدها مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا، وذلك لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية.

ووفقا لمصدر لمصراوي فأنه تم الاستقرار على أن يكون المخرج الكبير "فرانسوا" – أحد أهم المخرجين الفرنسين المتخصصين في تصوير مباريات كرة القدم- بإخراج مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الافريقية بطاقم تصوير وهندسة كاملين تابعين له، بالإضافة إلى مباراتي وحفليّ الافتتاح والختام، على أن يكون المخرج البرتغالي خوان الذي أخرج بطولة الأمم الأفريقية في 2006، بإخراج باقي مباريات البطولة في الملاعب الخمسة التي ستقام بها بجوار ستاد القاهرة.

إيتو ودروجبا وإخراج عالمي.. ننشر استعدادات "تايم سبورتس" لـ"كان 2019"

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وتابع المصدر، أنه جرى الاتفاق على قيام 12 طاقم يضم مخرجين ومساعدي إخراج ومصورين وفننين أجانب للعمل بجوار فرانسوا وخوان في المباريات لتظهر بأفضل شكل ممكن مع وجود 25 كاميرا في كل سيارة بالإضافة إلى أحدث الأجهزة لإعادات خاصة (السلوموشين)

وأشار المصدر إلى أن خطوات الحصول على تردد تايم سبورتس الأرضية بسيط للغاية يتمثل في عدة خطوات كالتالي :

- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتليفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية Save And Exit.