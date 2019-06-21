تراند اليوم : ابنة هيفا تنشر صور زوجها وتحتفل به

احتفلت زينب فياض الأبنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو/حزيران من كل عام، ونشرت صوراً لزوجها، عبر السوشيال ميديا.

علقت زينب على الصور قائلة: (ممتنة لوجود في حياتي).

زينب ورغم مقاطعتها لأمّها هيفا وهبي، إلا أنها بعدما علمت بخبر مرضها وأنها تعاني في إحدى مستشفيات لبنان – الحمرا، تمنّت الشفاء لها، وتوسلت رؤيتها لعلّ زمن الخلاف بينهما ينتهي، لكن مدير أعمال هيفا محمد وزيري منعها من رؤية والدتها، وحتى الآن لا نعلم هل حاولت هيفا التواصل مع ابنتها بعد خروجها من المستشفى أم لا.

اقرأ: هيفا في المستشفى وحرارة دائمة وابنتها تتوسل رؤيتها – خاص