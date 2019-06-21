تراند اليوم : قصة الاحتفال بيوم الأب العالمي Father’s Day.... جوجل يحتفل باليوم العالمي للأب 21 ينونيو

غزة/ الخليج 365

يحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم الجمعة بيوم الأب العالمی، والذي يصادف الواحد والعشرين من شهر يونيو/ حزيران في كل عام. حيث يقوم جوجل بتغيير شعاره علی صفحته الرسمية تقديرا لدور الأب مع أبنائه، موجها رسالة "كل عام وكل الآباء بألف خير".

ويحتفل أيضا موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعيد الأب من خلال إظهار رسالة للمتابعين علی صفحاتهم الشخصية لتقديم كلمة لتهنئة الأب بيوم الأب العالمى father’s day.

يذكر أن يوم الأب هو احتفال عالمى اجتماعى، يُشبه يوم الرجال الدولى، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به فى أيام مختلفة فى أنحاء العالم، وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول العربية والإسلامية.

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وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هى "سونورا لويس سمارت دود"، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية فى يوم الأم.

فأرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.

ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، واحتفلت مدينة سبوكِين بأول يوم أب فى 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد فى دول أخرى.