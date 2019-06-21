تراند اليوم : مي حريري كذبّت هيفا وهبي ومرضها – فيديو

خرجت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية وبعد اجرائها للفحوصات الطبية اللازمة اكتشف الأطباء أنها مصابة بفيروس الكبد.

وقبل عودتها لمنزلها، نشرت صورة لها من داخل غرفتها في المستشفى وقالت اشتقتلكم.

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وبعد صورتها، أطلت مي حريري لايف على السوشيال ميديا، “ولطّشت” هيفا ومرضها، دون أن تذكرها، واعتقدت أنها تمثل على جمهورها لتروج لحفلاتها الفنية.

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وقالت: (عم بيموتوا حالهم صاروا، صار الفنانين عم بيموتوا حالهم وبعد شوية يطلعوا يقولوا اشتقتلكم، وساعة سرطان وكبد خلاص بقى)

وأضافت: (يجيبوا قصص حقيقة يبينوا حالهم فيها، أنا ما عم بحكي عنهم أنا بحكي عن البلد كلها مدمرة نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم عم تحضرهم يكفوا الوضع كله إلا إحنا فيه كمان تيجوا تتثاقلوا على الناس)