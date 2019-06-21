“تابعوا”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب (تجارى-صناعى-زراعى ) برقم الجلوس في جميع...

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اليوم نقدم لكم زوار موقعنا الذي يهتم دائما فيما يخص شئون الطلاب والنتائج لجميع المراحل التعليمية “نجوم مصرية” الدبلومات الفنية 2019 وتشمل نتيجة الدبلوم الفنى التجارى وكذلك نتابع نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى ونتيجة الدبلوم الفنى الزراعى آخر العام، على مستوي جميع محافظات الجمهورية، والذي من المتوقع أن يتم اعتمادها عقب انتهاء طلاب الدبلومات الفنية المختلفة من أداء اختباراتهم الترم الثاني.
لا زال طلاب شهادات الدبلومات الفنية لجميع الشعب والأقسام تنتر بشغف إعلان نتائج الدبلومات برقم الجلوس بين اللحة والأخري.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
ويتم بدأ الاستعلام من طلابنا بالمدارس الفنية التي أصبحت تمتلك عدد كبيرة من الطلاب بها والتي لا تقل أهمية بجانب المراحل التعليمية الأخرى، عبر بوابة التعليم الفني 2019 بالاسم ورقم الجلوس كما يقوم موقع اليوم السابع بنشر نتائج الدبلومات الفنية فور ظهورها رسمياً، كما يحرص موقعنا نجوم مصرية كل الحرص لمتابعة مسار ظهور نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني شعب(الدبلوم الفندقي –الدبلوم الفني الصناعي – الدبلوم الزراعي )
“الآن”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني جميع الشعب
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات
نتيجة الصف الاول الثانوي التجاري الترم الثاني 2019
نتيجة الدبلوم الفني الزراعي 2019
نتيجة الصف الثاني الثانوي التجاري 2019 الترم الثاني جميع المحافظات
نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس
وبجانب انتظار الطلاب وذويهم قريباً اعتماد النتائج بعد إتمام عملية مراجعة كافة أوراق الإجابات للطلاب على مستوي جميع المحافظات ينتظر أيضاً الطلاب الإعلان اسماء الاوائل بالدبلومات الفنيه 2019. والتي يتم إعلانها كل عام تقديراً للطلاب الحاملين اعلي الدرجات،
نتائج الدبلومات الفنية 2019
ومن الجدير ذكره أن طرح الدكتور “أحمد الجيوشى” نائب الوزير للتعليم الفني الجداول الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مؤخراً عقب الانتهاء من انعقاد اجتماعاً بحضور كلاً من الرائد العام للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية السيد “أحمد موسى” مؤكداً أن الجداول وضعت بالمقام الأول للتوافق مع جميع طلاب المدارس الفنية.
علماً أنه جاري البحث عن الروابط التابعة لكل محافظة وسيتم رفقها بالمقال في حال إيجادها.
|نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظات القاهرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزه
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاسكندرية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة مرسي مطروح
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة اسيوط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاقصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2018 محافظة قنا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة السويس
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة جنوب سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الوادي الجديد