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“تابعوا”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب (تجارى-صناعى-زراعى ) برقم الجلوس في جميع...

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اليوم نقدم لكم زوار موقعنا الذي يهتم دائما فيما يخص شئون الطلاب والنتائج لجميع المراحل التعليمية “نجوم مصرية” الدبلومات الفنية 2019 وتشمل  نتيجة الدبلوم الفنى التجارى وكذلك نتابع نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى ونتيجة الدبلوم الفنى الزراعى آخر العام، على مستوي جميع محافظات الجمهورية، والذي من المتوقع أن يتم اعتمادها عقب انتهاء طلاب الدبلومات الفنية المختلفة من أداء اختباراتهم الترم الثاني.

لا زال طلاب شهادات الدبلومات الفنية لجميع الشعب والأقسام تنتر بشغف إعلان نتائج الدبلومات برقم الجلوس بين اللحة والأخري.

نتائج الدبلومات الفنيه 2018 صناعى-تجارى-زراعى

الدبلومات الفنيه 2019

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ويتم بدأ الاستعلام من طلابنا بالمدارس الفنية التي أصبحت تمتلك عدد كبيرة من الطلاب بها والتي لا تقل أهمية بجانب المراحل التعليمية الأخرى، عبر بوابة التعليم الفني 2019 بالاسم ورقم الجلوس كما يقوم موقع اليوم السابع بنشر نتائج الدبلومات الفنية فور ظهورها رسمياً، كما يحرص موقعنا نجوم مصرية كل الحرص لمتابعة مسار ظهور نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني شعب(الدبلوم الفندقي –الدبلوم الفني الصناعي – الدبلوم الزراعي  )

“الآن”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني جميع الشعب

 نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

      نتيجة الصف الاول الثانوي التجاري الترم الثاني 2019   

نتيجة الدبلوم الفني الزراعي 2019
   نتيجة الصف الثاني الثانوي التجاري 2019 الترم الثاني جميع المحافظات

نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

وبجانب انتظار الطلاب وذويهم قريباً اعتماد النتائج بعد إتمام عملية مراجعة كافة أوراق الإجابات للطلاب على مستوي جميع المحافظات ينتظر أيضاً الطلاب الإعلان اسماء الاوائل بالدبلومات الفنيه 2019. والتي يتم إعلانها كل عام تقديراً للطلاب الحاملين اعلي الدرجات،

نتائج الدبلومات الزراعي والصناعي والتجاري 2018

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتائج الدبلومات الفنية 2019

ومن الجدير ذكره أن طرح الدكتور “أحمد الجيوشى” نائب الوزير للتعليم الفني الجداول الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مؤخراً عقب الانتهاء من  انعقاد اجتماعاً بحضور كلاً من الرائد العام للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية السيد “أحمد موسى” مؤكداً أن الجداول وضعت بالمقام الأول للتوافق مع جميع طلاب المدارس الفنية.

 

 

علماً أنه جاري البحث عن الروابط التابعة لكل محافظة وسيتم رفقها بالمقال في حال إيجادها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظات القاهرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزه

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاسكندرية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة مرسي مطروح

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الفيوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة اسيوط

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة سوهاج

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة الاقصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2018  محافظة قنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة بورسعيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة السويس

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة البحر الأحمر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة شمال سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة جنوب سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة الوادي الجديد 

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