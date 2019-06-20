تراند اليوم : مصادر تعلن حقيقة وفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

القاهرة/ الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء أنباء تفيد بوفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وذلك عقب وفاته بأقل من 24 ساعة في المحكمة.

وأكدت تلك المصادر نقلا عن التلفزيون المصري، وفاة زوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نجلاء علي محمود، وذلك بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة.

وبحسب زعم المصادر ذاتها، فقد أصيبت زوجة محمد مرسي، نجلاء علي محمود، بنوبة قلبية حادة بعد وفاة زوجها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ونقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها توفيت حسبما أفاد التلفزيون المصري.

Advertisements

بدورها نفت مصادر مطلعة الأنباء التي تحدثت عن وفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس الراحل مرسي, فيما تبين بعد المتابعة أنه لم يرد من خلال الشاشة الرسمية أي خبر حول الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلقا خلال الساعات القليلة المنصرمة.

ونجلاء علي محمد (4 جويلية 1962 -) هي زوجة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. كانت أحد الأعضاء الفاعلين في تنظيم الإخوان المسلمين عندما كانت في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، لم تؤكد مصادر رسمية من عائلة مرسي، خبر وفاة زوجته نجلاء علي محمد ، مشيرة إلى أن كل ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال غير مؤكدا، داعية إياهم الى التروي وتناقل الأخبار من مصادرها الرسمية.