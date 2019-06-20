منوعات

عاجل الآن :رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت برقم الجلوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلنت  وزاره التربية والتعليم  عن بنك المعرفة  المصري  الذي يعرض  والتي تعرض النتيجة النهائية للامتحانات الإلكترونية  بالكود السري الخاص بكل طالب  ومتابعه الأخبار للتعليم الإلكتروني وانظمه التعليم الجديد (التابلت ) ومراجعه ومتابعه العملية التعليمية بكل سلاسة وسهوله  وتقديم كل النصائح لجميع الطلاب  من وزاره التربية والتعليم مباشره.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس نظام التابلت الترم الثاني

ومع العلم أن الجميع يتساءلون عن نتيجة الصف الأول الثانوي ويتزايد البحث عنها من الأغلبية بكثره ولكن تأخر النتيجة له بعض الأسباب ومنها المشكلات الكبيرة التي واجهها الطلاب وحدثت معهم حين استخدام التابلت وتعطل الموقع والنظام ووقوع الشبكة نظرا للضغط والإقبال الشديد عليها  والصبر علي الطلاب لحين الانتهاء من تأدية الامتحان واجتيازه بشكل جيد  ثم بعد الانتهاء من الامتحان  يأتي دور التصحيح الإلكتروني  بشكل صحيح لإعطاء جميه الطلاب حقوقهم في الدرجات التي يستحقوها  وتم الانتهاء من كل ذلك والتصحيح  والمراجعة بشكل ممتاز  وجاري الآن وضع النتيجة علي منصة  بنك المعرفة المصري.

 

Advertisements

الاستعلام عن النتيجة لطلاب الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

قد أوشكت النتيجة علي الظهور للطلاب كما أصدرت وأعلنت وزاره التربية والتعليم ويمكنكم الدخول إلي المنصة لمعرفه والتأكد من هذا الخبر  منصة lms   لبنك المعرفة المصري     لمعرفه نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2018-2019   بالرقم السري الخاص بكل طالب  وتم اعتماد النتيجة والإعلان والفصح عنها  ويمكنكم أيضا اتباع  أخبار التعليم المختصة بالتعليم الإلكتروني  والامتحانات

 

وزاره التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

أعلنت وزاره التربية والتعليم وتؤكد أن تمت عمليه نجاح  الامتحانات الإلكترونية واستجابه جميع الطلاب  وفهمهم لطبيعة الامتحان واجتيازه بشكل كبير ونسب النجاح للطلاب اكبر دليل علي ذلك  فقد تخطت نسبه النجاح لطلاب الصف نسبه 95%  وقد تسعي الوزارة بكل جهد لتحقيق العدالة وتقييم كل طالب بشكل مثالي في الفترة القادمة لوضع كل طالب في المكان الذي يناسبه والمكان المناسب له.

متعلق :

← إقرأ أيضاً:


Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا