تراند اليوم : تأجيل إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان المصري

على خلفية قضية الفيديوهات الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف والتي لم يوجَّه له اتهام فيها حتى الآن، أجَّلت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل النظر في إسقطا عضويته من مجلس النواب.

وكان المحامي سمير صبري قد رفع دعوى ضد النائبين في البرلمان، خالد يوسف، وهيثم الحريري، وطالب فيها بإسقاط عضويتيهما، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

و جاء قرار التأجيل لجلسة 15 يونيو المقبل، بعد مطالبة النائبين بشكل مفاجئ بعدد من الطلبات، أولها وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب دكتور سمير صبري، على خلاف الحقيقة والقانون.

كما جاء في المطالبات أيضا إلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليهما التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوى من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعى عليهما.