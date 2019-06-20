تراند اليوم : خالد يوسف مازحا: ” ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها حكومات الدول ”

أوضح النائب البرلماني والمخرج السينمائي المصري، خالد يوسف، أن ممتلكاته لا تستطيع حكومات الدول شراءها، مبينا أن تصريحه الذي قال فيه ”ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها غير حكومات دول“، كانت مزحة مع أحد الصحفيين، للرد على ما تم تداوله بشأن بيع ممتلكاته في مصر.

ولفت يوسف إلى أنه ”غير مندهش من تلك الأنباء التي تأتي ضمن سلسلة أكاذيب لا أصل لها“.

وقال خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي على ”إنستجرام“: ”ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها غير حكومات دول، دي كانت جملة هزار مع الصحفي عمرو الديب لما سألني عن صحة الخبر المتداول عن بيع ممتلكاتي في مصر لعدم نيتي الرجوع“.

وتابع يوسف: ”فلما كذبت الخبر له وهزرت معاه فكتب جملتي بس كان أمين في نقلها على إنها هزار وسخرية“، موضحا: ”فوجئت أن المواقع تتناقلها مانشيتات، عمومًا الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا، أما الحقيقة فهي، إن اللي عندي بجد ولا حتى حكومات الدول تقدر تشتريه“.