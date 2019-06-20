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تراند اليوم : تجديد حبس سيدة أعمال بعد الفيديو الإباحي لها مع خالد يوسف

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قررت محكمة مدينة نصر في القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سيدة الأعمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الفيديوهات الإباحية مع المخرج .

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الآداب، كانت قد ضبطت الغضبان، للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.

و اعترفت الغضبان أمام النيابة، بالفيديو الجنسي الذي ظهرت فيه مع البرلماني والمخرج المذكور، وقالت إنها تعرَّفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.

وأشارت إلى أنه تمَّ تصويرها بمعرفة المخرج الشهير، التي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجًا عرفيًّا عام 2010.

يشار إلى أن الغضبان تعد واحدة من 5 متهمات في قضية الفيديوهات الجنسية، وهن الفنانتان وشيماء الحاج، والإعلامية رنا الهويدي، والراقصة كاميليا.

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