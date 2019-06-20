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تراند اليوم : تصريحات ياسمين الخطيب في شيخ الحارة تُشعل غضب خالد يوسف: لن تنالوا مني

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أشعلت تصريحات ياسمين الخطيب في برنامج شيخ الحارة، المذاع على فضائية القاهرة والناس غضب المخرج .

وخرج خالد يوسف عن صمته ليرد على تصريحات ياسمين الخطيب التي هاجمت المخرج المصري على خلفية فيديوهاته الإباحية وزواجها منه.

وقال خالد يوسف تعليقًا على حلقية ياسمين الخطيب في شيخ الحارة إنه وكل محاميه لرفع قضية على القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة ومقدمة البرنامج بسمة وهبة.

واتهم خالد يوسف بسمة وهبة بأنها تتعمد التشهير به في حلقاتها؛ لتحقيق نسب مشاهدة عالية فقط على حساب سمعة الأخرين.

وتوعد خالد يوسف كل المواقع الإخبارية والأشخاص الذين تعمدوا التشهير به خلال الفترة الماضية وتوجيه الاتهامات له دون وجه حق.

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