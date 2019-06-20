استراتيجيات أخرى للتعلم التعاوني في مصر

ترتكز إستراتيجية تقسيم الطلاب حسب مستوى الإنجاز (STAD) على مبدأ تعاون الطلاب ذوي الإنجازات المتدنية والمتوسطة مع زملائهم من ذوي الإنجازات العالية لتحقيق هدف واحد أو مهمة واحدة للتعلم، بحيث يصل الجميع إلى مستوى من الإتقان والإغلاق ، وهذه الاستراتيجية وفقًا للخطوات التالية:

تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة تتكون من (4-5) أفراد ذوي قدرة إنجاز متفاوتة.

عرض الدرس من قبل المعلم أسبوعياً باستخدام المحاضرة أو المناقشة

يجب على الطلاب دراسة أعضاء الفرق من مصادرهم، وبالتعاون بينهم من خلال جلسات المناقشة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة حتى يتمكنوا من جمع واستكمال المواد.

توزيع أوراق العمل، وتنبيههم بأنهم لن ينهوا العمل، إلا إذا فهموا جميعهم المهمة الموكلة إليهم بالكامل.

توفير اختيار ومراقبة الدرجات للحصول على نقاط إضافية للطالب حسب درجة المساهمة في المجموعة حتى تصل إلى الحد الأقصى من عشر نقاط.

إعلان نتائج الاختبارات على أساس أسبوعي والحصول على أفضل عرض ترويجي للفريق بأكبر عدد من النقاط.

استراتيجية فرق الألعاب التعاونية TGT

إنها إستراتيجية تقوم على التنافس بين أعضاء الفرق التعاونية في منافسة مع أعضاء الفرق الأخرى من الرتبة والمستوى المماثل من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط لفريقهم وهو يستند إلى خطوات الاستراتيجية السابقة نفسها، ولكن بدلاً من حساب درجة مساهمة كل مجموعة، بين الأفراد في مجموعات مختلفة وقدرات مماثلة لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط لفريقهم.

استراتيجية التفريد من أجل الفريق TIA

هذه الاستراتيجية هي مزيج من التعلم الجماعي والتعلم الفردي وإنه نتاج تقارب أفكار التعلم التعاوني وإنها استراتيجية للتعلم الذاتي تحترم التعاون بين الطلاب لإنجاز المهام في الفرق.

تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة من (4-5) غير متجانسة

التشخيص الأول، وفي هذه الخطوة يتم تقديم اختبارات تشخيصية لتكون قادرة على وضع الطالب في المجموعة لتلائمه، لتعلم الدورة المناسبة.

مجموعات تعلم وحدات مختلفة من المواد الدراسية بشكل فردي، ضمن مجموعة من الأنشطة المنظمة التي تضمن الكمال.

التشخيص الثاني، ويوفر من خلال هذه الاختبارات التشخيصية خطوة مصممة للتأكد من أنها تتقن الوحدات المخصصة للدراسة.

التعاون من خلال تبادل الخبرات مع الأفراد.

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