موقع جامعة أم القرى للتقديم: خطوات تسجيل الرغبات بـ البوابة الإلكترونية للقبول في جامعة أم القرى

نقدم لكم اليوم موقع جامعة أم القرى من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول بجامعة أم القرى، أتى مدير الجامعة، الدكتور بكري بن معتوق عساس، لينبأ كافة الراغبين بأن أبواب القبول في الجامعة قد فتحت لكافة الأسام والتخصصات المختلفة بداخل مقر الجامعة الرئيسي في مدينة مكة المكرمة وكافة الفروع المتاحة في محافظات الجموم، والليث، والقنفذة، وأضم، حيث أن هذة المراسم قد بدأت بالفعل .

موقع جامعة أم القرى والبوابة الإلكترونية للقبول

الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية لـ موقع جامعة أم القرى موضح أدناه، وهذا بغرض التيسير على كافة الراغبين في الالتحاق في هذة الجامعة التي تعمل على بذل مجهود كبير وأساس الجد في العمل بغرض الترقية لطلابها، حيث من المتعارف عليه، بأن هذة الجامعة تعمل على استخدام جميع التقنيات الحديثة بغرض تخريج جيل لديه المقدرة على مواكبة التحديات العصرية والعطاء البناء، ومن المؤكد بأن صاحب السمو الملكي، مستشار خادم الحرمين، الأمير خالد الفيصل،يقوم بمتابعة دائمة لعمليات القبول وكافة البرامج التي تعمل الجامعة على تقديمها حيال ذلك الأمر.

الرابط الخاص ببوابة القبول الإلكترونية لـ موقع جامعة أم القرى، من هنـــــــــا

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بوابة القبول الإلكترونية لـ موقع جامعة أم القرى

عب ذلك الرابط الإلكتروني،عليك معرفة كافة شروط القبول بـ جامعة أم القرى، وأيضاً كافة الكليات المتاحة وأشتراطات الالتحاق والانضمام بها، كما أن نوه كافة القائمين على هذة العملية، بأهمية الرتتيب للرغبات على نحو صحيح لتجنب الأخطاء الجسيمة والتى من الممكن أن تكلف المتقدم الكثير جداً بعد تغيير مسار الكلية المراد الالتحاق بها، كما شدد على أن يتم ملء كافة البيانات الشخصية على نحو دقيق وصحيح وبالأخص رقم الجوال الذي سوف يتم التواصل به مع المتقدم في حالة قبوله بجامعة أم القرى.

موضحاً رئيس جامعة أم القوى، بأن الجامعة سوف تقبل طلاب نتائج شهادة الثانوية العامة باستعدام برامج معينه مثل القبول المباشر في كافة التخصصات النظرية، كما يوجد برنامج السنة التحضيرية بالفروع الثلاثة التي تتكون من العلمي والطبي والإداري، كما يوجد السنة التحضيرية والسنة التأهيلية المسائي بـ الإضافة للدبلومات التي تعمل بعض الكليات على تقديمها مثل كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكلية المجتمع.

وفي النهاية نكون قدمنا لكافة طلاب وطالبات نتائج شهادة الثانوية العامة 1440 في المملكة العربية السعودية موقع جامعة أم القرى لبوابة القبول الإلكتروني، مع تمنياتنا الطيبة بالتوفيق في الالتحاق في أفضل الكليات داخل جامعة أم القرى ذلك الصرح التعليمي الغني عن التعريف.

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