تراند اليوم : رنا هويدي وأول فيديو بعد فضيحتها مع خالد يوسف

عادت المذيعة المصرية ذات الأصول التونسية، رنا هويدي، للظهور مجدداً، عبر السوشيال ميديا، بعدما أخلت المحكمة سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3 آلاف دولار، لتورطها في قضية فيديوهات إباحية مع المخرج خالد يوسف.

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هويدي نشرت فيديو لتوثيق أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها، وظهرت فيه داخل إحدى صالونات التجميل، بعدما غيرت لون شعرها واعتمدت لوكاً جديداً، من تنفيذ مصفف الشعر حسن برجي، وحملت في الفيديو طفلًا صغيرًا تحدثت معه قليلًا وبادلته القُبلات.

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علقت رنا هويدي على الفيديو قائلًة: (الأطفال فعلًا أحباب الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يخليك لأهلك يا قلبي أنت علااااوي حبيبي).