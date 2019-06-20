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تراند اليوم : لماذا الارض لا تمتص الدماء

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لماذا الارض لا تشرب الدم معلومة قد تكون جديدة وغريبة عن البعض ويتردد هذا اللغز في اذهان وعقول الكثيرين فمن المعروف ان الارض تمتص جميع السوائل كالمياه وغيرها فلماذا لا تمتص الدماء يقول بعض العلماء الي ان السبب في عدم امتصاص الارض للدماء يعود الي نسبة جزئيات الدم التي تتمتع بكبر حجمها بالنسبة للمسامات الموجودة في الارض وان الدم يتجلط عند ملامسته للهواء لان الدم يحتوي علي سيتوبلازمية وهو الامر الذي لا يحدث النزيف عند جرح الانسان لنفسه ولكن السبب هنا مختلف من الناحية الدينية فما هو ؟

الاجابة

تبين انه حينما قتل هابيل علي يد اخيه قابيل سأل سيدنا ادم اين مكان دم ابنه فقالو له ان الارض شربته فدعا سيدنا ادم عليه السلام قائلا لعن الله الارض التي شربت من دم ابن ادم ومنذ ذلك الوقت حرم الله علي الارض شرب الدماء .

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