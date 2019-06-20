تراند اليوم : غزة بلا أمل اقتصادي بدون المصالحة

يعيش قطاع غزة مأساة اقتصادية منذ 13 عاماً خلفها الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي دون حلول مجدية قادرة على تغير الواقع المعيشي للسكان الذين ضاق بهم الحال وأصبحوا لا يفكرون إلا بالهجرة للخارج بحثاً عن أمل جديد، سواء كان عبر السفر لأوروبا أو الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل، لكن المشكلة تظل قائمة وتتعمق مع تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي.

الحل في غزة ليس بالأمر السهل، بل هو معقد لأبعد تقدير ، فإسرائيل غير معنية بجعلها سينغافورة الشرق الاوسط، في ظل سيطرة حماس الاسلامية على الاوضاع في القطاع، فهي معنية أيضاً وتلعب دوراً بارزاً في ترسيخ الانقسام الفلسطيني، لإضعاف الموقف الفلسطيني في دولياً في ظل سعيهم الدائم للحصول على الاستقلال.

الاقتصادي صلاح أبو حنيدق، يؤكد أن غزة مقبلة على جرف من الانهيارات الاقتصادية حال لم تتخذ الحكومة والاطراف الدولية خطوات جادة لرفع الحصار عن غزة، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية المنتجة.

ويقول إن مؤشر نمو الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة خلال العام 2019 سجل معدل نمو صفر فلا منشآت قائمة قادرة على الانتاج في ظل أزمة الكهرباء وتوقف التصدير، ومنع ادخال المواد الخام، ناهيك عن غياب التعويضات وعدم صرف المستحقات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية المدمرة.

ويشير إلى أن الحل الامثل لمشاكل غزة هو اتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام والبدء بخطوات حقيقية للتواصل مع العالم ، لتخصيص برامج تنموية قادرة على اعادة دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني.