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تراند اليوم : بالصور شاموينج ينشر تسريب امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية العامة 2019

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تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وتوقعات لإمتحان مادة التاريخ للثانوية العامة المقرر عقده يوم السبت لطلاب الفرع الادبي.

لكم بعض الأسئلة #الهامة #للمراجعة التاريخ للثانوية العامة 
١-وضح رايك في صحة أو خطأ العبارة كانت الأوضاع السياسية في فرنسا ١٧٨٩م تختلف عن غيرها من البلدان الأوربية 
٢-بم تفسر الثورة الفرنسية أول ثورة اجتماعية في اوربا 
٣-ماذا يحدث اذا لم تستخدم المنظمات الصهيونية أجهزتها الارهابية في الضغط علي انجلترا ١٩٤٦م 
٤- ما النتائج علي أقامة نابليون للمجمع العلمي 
٥- دلل علي صحة العبارة لم يحقق تصريح ٢٨ فبراير الاستقلال التام لمصر 
٦- ما النتائج علي سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ 
٧- بم تفسر انحياز الولايات المتحدة اليهود في اعقاب الحرب العالمية التانية //// ٥ يونية ١٩٦٧م 
٨- ما هي تحركات القيادة السياسية المصرية في الفترة التي اعقبت هزيمة ٦٧ 
٩- ماذا يحدث اذا لم يلقي عبد الفتاح السيسي خطابه قبل ثورة ٣٠ يونيه 
١٠- ما هي الاساليب الصهيونية لمحو عروبة فلسطين 
١١- كيف ظهر ضعف ميثاق جامعة الدول العربية في حرب فلسطين ١٩٤٨م 
١٢- بم تفسر عقد وفشل مؤتمر المائدة المستديرة 
١٣- ما النتائج علي مؤتمر مدريد و مؤتمر أوسلو 
١٤- مالنتائج علي اتساع دائرة التجنيد في عهد محمد علي 
١٥- ماذا يحدث اذا رفض مصطفي النحاس تشكيل الوزارة عقب الأنذار البريطاني ٤فبراير 
١٦- وضح دور كلا من الجلاوي - محمد الخامس - عبد القادر الجزائري - الحبيب بورقيبه - الشاذلي - المشير احمد اسماعيل - الجمسي - البارودي -سلطان الأطرش _شارل ديجول - علال الفاسي -عمر المختار 
١٧ما المقصود ب القانون الاساسي ١٩٣٧ - عصبة الامم - لجنة ملنر - قانون العمد - جمعية الحزب الوطني - جمعية الاندماج - مبدأ حق تقرير المصير - منظم الجيش السري - أحزاب أقلية - مراسلات الحسين مكماهون - سايكس بيكو - سان ريمو - القيادة الاتحادية - المآذن العالية 
١٨- صح ام خطا أيدت سلطات الانتداب البريطاني عرب فلسطين أثناء حادث البراق 
١٩- ما تقييمك حقق تصريح ٢٨ فبراير بعض الانجازات علي المستوي الداخلي والخارجي 
٢٠- ما النقد الموجه لدستور ١٩٢٣ - ١٩٣٠ - ١٩٦١ في تونس - دستور ٢٠١٢ في عهد الرئيس محمد مرسي 
٢١- ماذا يحدث اذا لم يصدر السلطان العثماني فرمان ١٨٦٦- ١٨٦٧-١٨٧٢-١٨٧٣ م -١٨٤١ م
٢٢- ما النقد الموجه لتصريح بلفور -تصريح ايدن 
٢٣- ما تقييمك لمعاهدة سان ستيفانو - بورتسوث -معاهدة ١٩٣٠ في العراق 
٢٤- ما العلاقة بين حادثة فاشودة و عباس حلمي الثاني 
٢٥- مالدروس المستفادة من توقيع الوفاق الودي ١٩٠٤ 
٢٦- ما الأثر المترتب علي حادثة دنشواي -حوادث الاسكندرية ١٨٨١ - حادثة فاشودة - الثورة المهدية 
٢٧- بم تفسر كا البترول سلاح فعال في حرب اكتوبر ١٩٧٣ 
٢٨- ماالنتائج علي سياسة الأستعمار الأوربي في الوطن العربي 
٢٩- ما رايك جاءت قرارت مؤتمر بلتيمور محققة لمصالح الصهونية 
٣٠- بم تفسر عقد وفشل ميثاق الضمان الجماعي 
٣١- ما الأثر المترتب علي العدوان الأسرائلي ١٩٦٧- مؤتمر اغسطس ١٩٦٧
٣٢- أيد صحة أو خطأ العبارة استطاعت مصر تقويض اسس العقيدة القتالية الاسرائيلية 
٣٣- وضح نصوص معاهدة الأخاء والتحالف بين والعراق ١٩٣٦
٣٤- ماذا يحدث اذا لم يقم عرابي بمظاهرة عابدين سبتمبر ١٨٨١ م
٣٥- ما النتائج علي فرض الانتداب الفرنسي علي سوريا و لبنان
٣٦ - ما النتائج مؤتمر الآستانة - هدنة مدروس - الغاء النحاس لمعاهدة ١٩٣٦م -لجنة بيل - مشروع تقسيم فلسطين ١٩٤٧
٣٧- ما النتائج علي اعلان الشريف حسين الجهاد ضد الاتراك ١٩١٦ 
٣٨- ما النتائج علي معاهدة الطائف ١٩٣٤م 
٣٩- حدد التناقض بين موقف انجلترا و فرنسا من اسماعيل و توفيق /// موقف مصر من السلطان العثماني ١٩١٤و ١٩١٨ /// سياسة جورست. و سياسة كتشنر /// موقف محمد علي من المماليك 
٤٠- ما النتائج علي فشل الثورة العرابية. 
مع تحياتي للجميع بالتوفيق 

البوست الشامل 

 

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