تراند اليوم : بالصور شاموينج ينشر تسريب امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية العامة 2019

تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وتوقعات لإمتحان مادة التاريخ للثانوية العامة المقرر عقده يوم السبت لطلاب الفرع الادبي.

لكم بعض الأسئلة #الهامة #للمراجعة التاريخ للثانوية العامة

١-وضح رايك في صحة أو خطأ العبارة كانت الأوضاع السياسية في فرنسا ١٧٨٩م تختلف عن غيرها من البلدان الأوربية

٢-بم تفسر الثورة الفرنسية أول ثورة اجتماعية في اوربا

٣-ماذا يحدث اذا لم تستخدم المنظمات الصهيونية أجهزتها الارهابية في الضغط علي انجلترا ١٩٤٦م

٤- ما النتائج علي أقامة نابليون للمجمع العلمي

٥- دلل علي صحة العبارة لم يحقق تصريح ٢٨ فبراير الاستقلال التام لمصر

٦- ما النتائج علي سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢

٧- بم تفسر انحياز الولايات المتحدة اليهود في اعقاب الحرب العالمية التانية //// ٥ يونية ١٩٦٧م

٨- ما هي تحركات القيادة السياسية المصرية في الفترة التي اعقبت هزيمة ٦٧

٩- ماذا يحدث اذا لم يلقي عبد الفتاح السيسي خطابه قبل ثورة ٣٠ يونيه

١٠- ما هي الاساليب الصهيونية لمحو عروبة فلسطين

١١- كيف ظهر ضعف ميثاق جامعة الدول العربية في حرب فلسطين ١٩٤٨م

١٢- بم تفسر عقد وفشل مؤتمر المائدة المستديرة

١٣- ما النتائج علي مؤتمر مدريد و مؤتمر أوسلو

١٤- مالنتائج علي اتساع دائرة التجنيد في عهد محمد علي

١٥- ماذا يحدث اذا رفض مصطفي النحاس تشكيل الوزارة عقب الأنذار البريطاني ٤فبراير

١٦- وضح دور كلا من الجلاوي - محمد الخامس - عبد القادر الجزائري - الحبيب بورقيبه - الشاذلي - المشير احمد اسماعيل - الجمسي - البارودي -سلطان الأطرش _شارل ديجول - علال الفاسي -عمر المختار

١٧ما المقصود ب القانون الاساسي ١٩٣٧ - عصبة الامم - لجنة ملنر - قانون العمد - جمعية الحزب الوطني - جمعية الاندماج - مبدأ حق تقرير المصير - منظم الجيش السري - أحزاب أقلية - مراسلات الحسين مكماهون - سايكس بيكو - سان ريمو - القيادة الاتحادية - المآذن العالية

١٨- صح ام خطا أيدت سلطات الانتداب البريطاني عرب فلسطين أثناء حادث البراق

١٩- ما تقييمك حقق تصريح ٢٨ فبراير بعض الانجازات علي المستوي الداخلي والخارجي

٢٠- ما النقد الموجه لدستور ١٩٢٣ - ١٩٣٠ - ١٩٦١ في تونس - دستور ٢٠١٢ في عهد الرئيس محمد مرسي

٢١- ماذا يحدث اذا لم يصدر السلطان العثماني فرمان ١٨٦٦- ١٨٦٧-١٨٧٢-١٨٧٣ م -١٨٤١ م

٢٢- ما النقد الموجه لتصريح بلفور -تصريح ايدن

٢٣- ما تقييمك لمعاهدة سان ستيفانو - بورتسوث -معاهدة ١٩٣٠ في العراق

٢٤- ما العلاقة بين حادثة فاشودة و عباس حلمي الثاني

٢٥- مالدروس المستفادة من توقيع الوفاق الودي ١٩٠٤

٢٦- ما الأثر المترتب علي حادثة دنشواي -حوادث الاسكندرية ١٨٨١ - حادثة فاشودة - الثورة المهدية

٢٧- بم تفسر كا البترول سلاح فعال في حرب اكتوبر ١٩٧٣

٢٨- ماالنتائج علي سياسة الأستعمار الأوربي في الوطن العربي

٢٩- ما رايك جاءت قرارت مؤتمر بلتيمور محققة لمصالح الصهونية

٣٠- بم تفسر عقد وفشل ميثاق الضمان الجماعي

٣١- ما الأثر المترتب علي العدوان الأسرائلي ١٩٦٧- مؤتمر اغسطس ١٩٦٧

٣٢- أيد صحة أو خطأ العبارة استطاعت مصر تقويض اسس العقيدة القتالية الاسرائيلية

٣٣- وضح نصوص معاهدة الأخاء والتحالف بين السعودية والعراق ١٩٣٦

٣٤- ماذا يحدث اذا لم يقم عرابي بمظاهرة عابدين سبتمبر ١٨٨١ م

٣٥- ما النتائج علي فرض الانتداب الفرنسي علي سوريا و لبنان

٣٦ - ما النتائج مؤتمر الآستانة - هدنة مدروس - الغاء النحاس لمعاهدة ١٩٣٦م -لجنة بيل - مشروع تقسيم فلسطين ١٩٤٧

٣٧- ما النتائج علي اعلان الشريف حسين الجهاد ضد الاتراك ١٩١٦

٣٨- ما النتائج علي معاهدة الطائف ١٩٣٤م

٣٩- حدد التناقض بين موقف انجلترا و فرنسا من اسماعيل و توفيق /// موقف مصر من السلطان العثماني ١٩١٤و ١٩١٨ /// سياسة جورست. و سياسة كتشنر /// موقف محمد علي من المماليك

٤٠- ما النتائج علي فشل الثورة العرابية.

مع تحياتي للجميع بالتوفيق

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