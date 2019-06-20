تراند اليوم : بالصور شاموينج ينشر تسريب امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية العامة 2019

- 1/2
- 2/2
تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وتوقعات لإمتحان مادة التاريخ للثانوية العامة المقرر عقده يوم السبت لطلاب الفرع الادبي.
لكم بعض الأسئلة #الهامة #للمراجعة التاريخ للثانوية العامة
١-وضح رايك في صحة أو خطأ العبارة كانت الأوضاع السياسية في فرنسا ١٧٨٩م تختلف عن غيرها من البلدان الأوربية
٢-بم تفسر الثورة الفرنسية أول ثورة اجتماعية في اوربا
٣-ماذا يحدث اذا لم تستخدم المنظمات الصهيونية أجهزتها الارهابية في الضغط علي انجلترا ١٩٤٦م
٤- ما النتائج علي أقامة نابليون للمجمع العلمي
٥- دلل علي صحة العبارة لم يحقق تصريح ٢٨ فبراير الاستقلال التام لمصر
٦- ما النتائج علي سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢
٧- بم تفسر انحياز الولايات المتحدة اليهود في اعقاب الحرب العالمية التانية //// ٥ يونية ١٩٦٧م
٨- ما هي تحركات القيادة السياسية المصرية في الفترة التي اعقبت هزيمة ٦٧
٩- ماذا يحدث اذا لم يلقي عبد الفتاح السيسي خطابه قبل ثورة ٣٠ يونيه
١٠- ما هي الاساليب الصهيونية لمحو عروبة فلسطين
١١- كيف ظهر ضعف ميثاق جامعة الدول العربية في حرب فلسطين ١٩٤٨م
١٢- بم تفسر عقد وفشل مؤتمر المائدة المستديرة
١٣- ما النتائج علي مؤتمر مدريد و مؤتمر أوسلو
١٤- مالنتائج علي اتساع دائرة التجنيد في عهد محمد علي
١٥- ماذا يحدث اذا رفض مصطفي النحاس تشكيل الوزارة عقب الأنذار البريطاني ٤فبراير
١٦- وضح دور كلا من الجلاوي - محمد الخامس - عبد القادر الجزائري - الحبيب بورقيبه - الشاذلي - المشير احمد اسماعيل - الجمسي - البارودي -سلطان الأطرش _شارل ديجول - علال الفاسي -عمر المختار
١٧ما المقصود ب القانون الاساسي ١٩٣٧ - عصبة الامم - لجنة ملنر - قانون العمد - جمعية الحزب الوطني - جمعية الاندماج - مبدأ حق تقرير المصير - منظم الجيش السري - أحزاب أقلية - مراسلات الحسين مكماهون - سايكس بيكو - سان ريمو - القيادة الاتحادية - المآذن العالية
١٨- صح ام خطا أيدت سلطات الانتداب البريطاني عرب فلسطين أثناء حادث البراق
١٩- ما تقييمك حقق تصريح ٢٨ فبراير بعض الانجازات علي المستوي الداخلي والخارجي
٢٠- ما النقد الموجه لدستور ١٩٢٣ - ١٩٣٠ - ١٩٦١ في تونس - دستور ٢٠١٢ في عهد الرئيس محمد مرسي
٢١- ماذا يحدث اذا لم يصدر السلطان العثماني فرمان ١٨٦٦- ١٨٦٧-١٨٧٢-١٨٧٣ م -١٨٤١ م
٢٢- ما النقد الموجه لتصريح بلفور -تصريح ايدن
٢٣- ما تقييمك لمعاهدة سان ستيفانو - بورتسوث -معاهدة ١٩٣٠ في العراق
٢٤- ما العلاقة بين حادثة فاشودة و عباس حلمي الثاني
٢٥- مالدروس المستفادة من توقيع الوفاق الودي ١٩٠٤
٢٦- ما الأثر المترتب علي حادثة دنشواي -حوادث الاسكندرية ١٨٨١ - حادثة فاشودة - الثورة المهدية
٢٧- بم تفسر كا البترول سلاح فعال في حرب اكتوبر ١٩٧٣
٢٨- ماالنتائج علي سياسة الأستعمار الأوربي في الوطن العربي
٢٩- ما رايك جاءت قرارت مؤتمر بلتيمور محققة لمصالح الصهونية
٣٠- بم تفسر عقد وفشل ميثاق الضمان الجماعي
٣١- ما الأثر المترتب علي العدوان الأسرائلي ١٩٦٧- مؤتمر اغسطس ١٩٦٧
٣٢- أيد صحة أو خطأ العبارة استطاعت مصر تقويض اسس العقيدة القتالية الاسرائيلية
٣٣- وضح نصوص معاهدة الأخاء والتحالف بين السعودية والعراق ١٩٣٦
٣٤- ماذا يحدث اذا لم يقم عرابي بمظاهرة عابدين سبتمبر ١٨٨١ م
٣٥- ما النتائج علي فرض الانتداب الفرنسي علي سوريا و لبنان
٣٦ - ما النتائج مؤتمر الآستانة - هدنة مدروس - الغاء النحاس لمعاهدة ١٩٣٦م -لجنة بيل - مشروع تقسيم فلسطين ١٩٤٧
٣٧- ما النتائج علي اعلان الشريف حسين الجهاد ضد الاتراك ١٩١٦
٣٨- ما النتائج علي معاهدة الطائف ١٩٣٤م
٣٩- حدد التناقض بين موقف انجلترا و فرنسا من اسماعيل و توفيق /// موقف مصر من السلطان العثماني ١٩١٤و ١٩١٨ /// سياسة جورست. و سياسة كتشنر /// موقف محمد علي من المماليك
٤٠- ما النتائج علي فشل الثورة العرابية.
مع تحياتي للجميع بالتوفيق
البوست الشامل