تراند اليوم : ايات قرانيه كريمه ورد فيها ذكر اللؤلؤ مع تفسير ميسر لها

ابحث في كتاب الله عز وجل عن ايات قرانية كريمة ورد فيها ذكر اللؤلؤ مع التفسير الميسر لها من اسئلة كتاب لغتي الصف الاول المتوسط الفصل الدراسي الثاني، حيث هناك عدد من الايات الكريمة التي ورد فيها ذكر اللؤلؤ بشكل كبير، فاللؤلؤ معروف انه من الاشياء الغالية الثمن، وتحاول الدول السيطرة على اللؤلؤ في العالم نظرا لانه يضاهي الذهب في السعر، كما قامت بعض الدول باستزراع اللؤلؤ وصناعته، هذا الامر الذي جعل الكثير يهتم باللؤلؤ، ولكن البعض يحبه طبيعيا، لذلك سوف نضع بين ايديكم حل سؤالكم ايات قرانية كريمة ورد فيها ذكر اللؤلؤ مع تفسير ميسر لها كتاب لغتي الصف الاول المتوسط الفصل الثاني .

حل سؤال الايات القرانية التي ورد فيها ذكر اللؤلؤ

يسرنا في موقعنا ان نجيب لكم على السؤال من كتاب لغتي الصف الاول المتوسط الفصل الدراسي الثاني كاملا، وهو ابحث في كتاب الله عز وجل عن ايات قرانية كريمة ورد فيها ذكر اللؤلؤ مع التفسير الميسر لها ، الحل للسؤال كالتالي:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) سورة الرحمن

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

تفسير الميسر: يخرج من البحرين بقدرة الله اللؤلؤ والمَرْجان.

وقد قيل: إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب

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﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾

مستور ومحجوب، لا يناله بتاتاً ما يغيره، بل مخلوقون للبقاء وكذلك الخلد، وهم لا يهرمون ولا يتغيرونبتاتاً، ولا يزيدون بها على أسنانهم.

﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾

كأنهن ببساطة اللؤلؤ الأبيض الناصع الرطب الصافي الجميل البهي، وهو المستور عن الأعين والملامح والريح والشمس كذلك.

حل 2 :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) سورةفاطر(33)