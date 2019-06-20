تراند اليوم : تفسير حلم الغرق في البحر

تفسير حلم الغرق في البحر ،رؤية البحر في المنام هي رؤية جميلة تَحمل الكثير من الدّلالات والمعاني الجميلة، فمن يراه في المنام يُسرع لمعرفة تفسير حلم البحر عبر الانترنت أو الكتب الخاصّة بتفسير الأحلام، فالبحر يَعني في الحلم قُرب الوقوع في مَكرُوه ومِحَن التي تحل على الإنسان كما فِيها سُلطان وكنوز ومُلك، لكن يُمكن أن يَكُون يحمِل الخِير والشر بنَفس الوقت؛ لذلك يجبُ معرفة الكيفيّة الصحيحة من أجل تفسير الأحلام الخاصة بالبحر في هذا الجمهور نشرح لكم تفسير حلم البحر لإبن سيرين والنابلسي وابن شاهين.

تفسير حلم البحر في المنام

في تفسيرات الحلم بالبحر جمعنا أهمّ هذه التفسيرات والدلائل، حيثُ أنّ رؤيا البحر في الحلم تدل على مُصاب يتمناه الانسان ويرجوه، لكن من رأى البحر فى منامه عن بعد فإنّه يُوشِك أن يَقع فى مكروه ومحنة تحل عَليه، فالبحر (سلطان ) عظيم يأخُذ ويعطي، وكثيراً ما يعطي ولا يأخذ، وقلّما ما أخذ ولم يعطي، هو كنز السلاطين ومكنون خزائنهم هو سر وسحر الله فى أرضه، قال ( جعفر الصادق ) رحمه الله: رؤيا البحر فى المنام تدل على ستة أشياء هم: ملك ، ورئيس، وعالم ، وعلم ، ومال ، وشغل كبير، وخُلاصة القول أنّ رؤية البحور عامة عن مسافات قريبة فى الرؤى خير، بَل ويتحقّق أماني من يراهم دائماً عن القرب وأفضل بكثير عمّا يرى البحار عن بعد وعلى حدود البصر.

وفي تفسيرات أخرى يقُول ابن سيرين بأنّ البحر يدُل على الفتنة الهائجة التي تطال الكثير والمضطربة التي قَد تُصِيب وبشدّه، وسفن البحر هي عصمة الله تعالى لمن عصم مثل سفينة نوح عليه السلام، وسمك البحر الهائج هو أهلها الذين لا يرحم صغيرهم كبيرهم أو الخاطئون الذين يأكلون مال بعضهم ويهلكون بعض وأنفسهم من العامة أو الرؤساء والحكام وأصحاب المناصب.

بشكل عام فإنّ رؤية البحر الهادئ الأمواج أفضل من حيثُ الخير والتفسير من رؤية البحر الهائج الأمواج أو الماء الكثير الزاحف أو الأمواج المضطربة، وما ينطبق على البحر من تفسير فهو تمامًا ما ينطبق على المحيط؛ لأنهما في الفهم عبارة عن سطح كبير جدًا من الماء من وقع في منتصفه لا يرى الشاطئ الآخر.

يقول ابن سيرين أنّ من يرى نفسه قد دخل البحر يسبح أو يصيب الماء في جو بارد أو الشتاء أو شعر بالبرد والارتجاف ورياح قارصة في منامه نزل به البلاء من الحاكم بالسجن أو العذاب، أو يصيبه مرض أو فتنة مهلكة، وإذا غرق في ذلك الشعور والموضع فإنه يموت في ذلك الأمر الذي سيصيبه.

وقد يدل البحر على جهنم وتدل السفينة على الصراط المستقيم الذي يمشي فوقه كل البشر في الآخرة، فمنهم من يتجاوزه بسرعة البرق أو ببطء ليصل إلى قرب الجنة، ومنهم من يسقط في جهنم أسفل منه، أما بالحديث عن الأمواج فهي بحسب قوتها وعنفها أو صفائها وضعفها من حيثُ الخير والشر وتفسير الرؤيا تبعا لذلك، وكذلك يختلف رؤية البحر من البحيرة عن المحيط الكبير عن مستنقع صغير أو القليل من الماء.

تفسير حلم البحر الهادئ

الهدوء دومًا ما يسبق العاصفة؛ لذلك من المُمكن أن يحتمل تفسير البحر الهادئ ما يحمله خلفه من أمور قد تكُون مؤذية للإنسان، فيجب أخذ هذا الأمر في الحسبان، فمن رأى أنّه دخل البحر و أصابه من قعرِه وحل أو طين أصابه هَم من الملك الأعظم أو من سلطان ذلك المكان، ومن قطع بحراً أو نهراً إلى الجانب الآخر قطع همساً وهولاً أو خوفاً وسلم منه، وقال بعضهم:

رؤية البحر هادئاً خير من أن تكون أمواجه مضطربة، أقواماً وتفقر آخرين، ورياحه أرزاقها وأقبالها وحوادثها وطوارقها وأسقامها، وسمكه رزقها، وحيوانه ودوابه آفاتها وطوارقها وملوكها ولصوصها، وموجه همومها وفتنها.

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سلطاناً إن كان ذلك في الصيف وفي هذه البحر، أو يسبح في العلم ويخالط العلماء، أو يتسع في الأموال والتجارة على قدر سبحه في البحر واقتداره على الماء، فإن غرق في حاله ولم يمت في غرقه ولا أصابه وجل ولا غم، تبحر فيما هو فيه، ومنه قولهم غرق فلان في الدنيا وغرق في النعيم والعلم ومع السلطان، فإن مات شي غرقه فسد دينه وساء قصده في مطلوبه، لاجتماع المولد والغرق.

أما إن دخله أو سبح فيه في الشتاء والبرد أو في حين ارتجاجه، نزل به بلاء من السلطان إما سجن أو عذاب، أو يناله مرض واستسقاء ورياح ضارة، أو يحصل في فتنة مهلكة. فإن غرق في حينه قتل في محلته أو فسد دينه في فتنة.

من رأ أنه دخل البحر و أصابه من قعره وحل أو طين أصابه هم من الملك الأعظم أو من سلطان ذلك المكان، ومن قطع بحراً أو نهراً إلى الجانب الآخر قطع همساً وهولاً أو خوفاً وسلم منه، وقال بعضهم: من رأى البحر أصاب شيئاً كان يرجوه، ومن رأى أنّه خاض البحر فإنّه يدخل في عمل الملك ويكون منه على غرر.

فإن شرب ماءه كله فإنّه يملك الدنيا ويطول عمره، ويصيب مثل مال الملك أو مثلِ سلطانه، أو يكون نظيره في ملكه، فإن شربه حتى روي منه فإنّه ينال من الملك مالاً يتمول به مع طول حياته وقوته، فإن استقى منه فإنّه يلتمس من الملك عملاً ويناله بقدر ما استقى منه.

تفسير حلم البحر الهائج

رؤية البحر الهائج في المنام تُشير إلى الملك المهاب القوي، والعادل والشّفوق الذي يحتاج إليه الناس، والبحر للتاجر هو مَتاعه، وللأجير هو أستاذه، ومن رأى البحر في المنام فسيُحقّق ما كان يرجُوه، ومَن خاض البحر فسَوف يدخل على الملك.

ومن رأى في المام انه جالس فوق ظهر البحر او مضطجع فسيدخل في عمل الملك ، وسيكون على حذر منه، ومن رأى في المنام انه يشرب ماء البحر الهائج كله ولم يراه الا ملك عظيم فسوف يملك الدنيا، وسيطول عمره، ويصيبه مثل سلطان الملك ، او يكون مثله في ملكه.

وان رأى انه قد شرب من البحر الهائج حتى روي منه فسينال مالا من الملك يكفيه وينال قوة وطول حياة، ومن رأى في المنام انه قد شرب من البحر فسيلتمس عملا من الملك وسيناله بقدر ما شرب من البحر، ومن رأى في المنام ان ماء البحر قد دخل داره ولم يتأذى اهله فسيدخل السلطان داره وسينال اهله مالا ومعيشة، وان اغتسل بماء البحر فيكفر عن الذنوب.

ومن وقف على البحر فسيحصل من السلطان على اشياء لم يكن يسعى لها، ومن دخل البحر ثم خرج منه فسينال الجزاء من السلطان ويزول عنه الهم، ومن كان مريضا ورأى في المنام انه يسبح في بحر ثم خرج منه فسيشفيه الله، وسيفرج همه ان كان مهموما.

ومن رأى انه قد اجتاز بحرًا من طرف الى آخر فسوف يجتاز الغم والهم، ومن سبح في البحر فسيخرج من مشكلة وقع فيها، ومن رأى ان الماء غمره ومات في المنام فسيموت شهيدا.

ومن رأى في المنام انه يغرف الماء من البحر ويصبه في سفينة ويملأها فسيرزق صبيا يعيش طويلا، ومن شرب من ماء البحر فسيصيب مال او علما من سلطان، ومن توضأ او اغتسل من ماء البحر فسيأمن ان كان خائفا وسيفرج عنه ان كان سجينا.