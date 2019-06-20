تراند اليوم : بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار اليوم عبر مكاتب البريد. .. رابط الفحص

غزة / الخليج 365

تبدأ اللجنة القطرية اليوم صرف المساعدات النقدية لـ 60 ألف أسرة بغزة، بواقع 100$ عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم اليوم الخميس 20/6/2019، صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل أسرة فقيرة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 مساء

وأشارت الى أنه سيتم الصرف ايام الاحد والاثنين والاربعاء من الاسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات غزة

وسيتم فحص منحة 100 دولار برقم الهوية وفق الآلية التالية:

1- اليوم الخميس20/6/2019 ( أ، ب ،ت ، ث، ج ، ح )

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2- اليوم الاحد 23/6/2019 الحروف ( خ،د،ذ،ر،ز،س ،ش،ص، ض،ط،ظ)

3- اليوم الاثنين 24/6/2019 الحروف ( ع،غ،ف،ق،ك،ل،ن، هـ،و،ي) .

4- اليوم الاربعاء 26/6/2019 الحرف (م )

ودعت الوزارة الى أن الصرف يكون للمستفيد نفسه من منحة الـ 100$، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية وصورة عنها، والتوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

واليكم رابط الفحص