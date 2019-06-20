تراند اليوم : مؤخرة سما المصري تضرب مجددًا وتنافس عمرو دياب – فيديو

يعتبر الفنان المصري عمرو دياب من أكثر النجوم في مصر الذين يهتمون برشاقتهم وأجسادهم، ويزور الصالات الرياضية بإستمرار وبشكل يومي ليعتني بصحته ويبعد عنه الأمراض والشيخوخة.

ومنذ فترة نشر فيديو له من النادي الرياضي وتمّرن على الـ Battle Rope التي تعمل على حرق السعرات الحرارية وتقليل الوزن والتقوية البدنية وتزويد القوة الفجائية على حسب كيفية توجيهها.

الراقصة المصرية سما المصري حاولت تقليد عمرو دياب، وتمرنت على نفس الآلة وتحدّته، لكنها برزت مؤخرتها أكثر من إظهار قوّتها البدنية، وقالت: ( لا عمرو دياب مين باه…هههه…القالب غالب هنا خالص…حبيبي ياهضبة).