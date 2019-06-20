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تراند اليوم : رولا يموت: نعم زرت هيفا في المستشفى – صور

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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خرجت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من المسشتفى بعد علاج دام حوالي الشهر والنصف وعادت إلى جمهورها بكل نشاطتها وشكرت كل من سأل عنها وصلّى لها.

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خلال تلك الفترة، نشرت عارضة الأزياء والمغنية رولا يموت أخت هيفا، عددًا من الصلوات كي تنتهي أختها من الوعكة الصحية.

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واليوم سألها أحدهم: (زرت هيفا في المستشفى؟)، وردّت: (ايه ليه؟ نحن تصالحنا ونسينا كل شي والحمدالله على سلامتها بس كترت الأسئلة ما بيتغيّر بيقدر حدا)

وكتب آخر مشكّكًا بكلامها وقال: (رولا بس لو تصالحتي مع هيفا كنت نزلتي صور الك معها، لأن بتضلك تحطي صور قديمة معها)، وأجابت بعصبية:

(شو بدك أتصور معها بالمستشفى يعني بعدين اتصورنا أو ما تصورنا شو رح يتغير بقدرك؟ المهم وقفت جنبها وساندتها بظروفها)

رولا يموت انتهى ومن الخلاف مع هيفا
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