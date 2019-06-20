تراند اليوم : هيفا لكارلا حداد: أنتِ القمر، ومايا دياب: عماقرأ واضحك – وثائق

غادرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي المستشفى، بعد تحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ، وتتواجد الآن في منزلها برفقة أسرتها وعلى رأسهم والدتها.

نشرت هيفا رسالة مطولة طمأنت فيها جمهورها وزملائها الفنانين، وأهل الصحافة والإعلام، وأخبرتهم أن الفترة الماضية كانت عصيبة، لكنها تخطتها بفضل دعواتهم وأصبحت الآن بخير.

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هنأها زملاؤها الفنانين والمذيعين، وتمّنوا لها الصحة والسلامة، ووجهوا لها رسائل عدة عبر (السوشل ميديا)، سوى مايا دياب التي لم توجه كلمة، ولم تبارك لها عودتها، بل اتهمت جميع من كتب لها بالتزّلف والنفاق، وكتبت: (قولكن التبييض على صفحات السوشيل ميديا بيفيد الفنان..عم بقرأ واضحك..).

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كارلا حداد التي تقدّم برنامج (Fi-Male)، والذي يعرض بوجه برنامج مايا (هيك منغني)، كتبت لصاحبة (ليك الواوا): (أجمل إمرأة في العالم، سلامة قلبك من كل شر)، لترد: (كارلا الله يسلمك حياتي، أنتِ القمر).

كارلا من المستهدفات بلطشة مايا لأنها تعد منافستها اللدودة التي استطاعت أن تتفوق عليها بنسب المشاهدة، وحدثت بينهما معارك كثيرة عبر السوشل ميديا، فسخرت مايا من برنامجها وقالت عنه: (برنامج الهبل والضيف الوحيد)، وعادت كارلا وعايرتها بفشلها بنيل نسبة مشاهدة محترمة.

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عبدالله بعلبكي – بيروت