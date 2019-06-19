كيفية تشغيل تردد قناة تايم سبورت ارضي في مصر

وكالة سوا تشرح لكم اليوم طريقة استقبال قناة تايم سبورت من خلال بثها الأرضي نقلاً عن موقع صوت الأمة، بتاريخ اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019.

وشهد شارع عبد العزيز، وأماكن البيع المعتمدة، إقبالا كبيرا من المواطنيين لشراء أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي لأجهزة التليفزيون، غير المجهزة بوحدة التوليف الرقمي، والتي تتيح للمصريين متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية (كان ٢٠١٩) عبر قناة "تايم سبورت" من خلال بثها الأرضي.

وأعلنت مراكز البيع المعتمدة توافر أجهزة أستقبال البث الأرضي الرقمى لأجهزة التليفزيون غير المجهزة بوحدة التوليف الرقمي، بسعر بيع الوحدة للجمهور (٤٧٤ جنيها) شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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وينتظر الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا (2019) في مصر، والمقرر لها الجمعة (21) من الشهر الجاري، ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، سيتم نقل كافة مباريات البطولة على قناة "تايم سبورت".

كيفية تشغيل تردد قناة تايم سبورت:

- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التلفزيون.

- الذهاب إلى الإعدادات.

- ثم الذهاب إلى القنوات.

- توليف إعداد القناة.

- توليف تلقائى.

- بحث رقمى فقط، وانتظر التحميل.

- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت، وتمتع بمشاهدة جميع مباريات نهائيات كأس إمم إفريقيا 2019.