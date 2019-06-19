تردد قناة نكلودين الجديدة بعد توقف بثها على نايل سات - نيكلودين 2019

عاودت قناة نيكلودين بثها الجديد على قمر نايل سات، عقب فترة من التوقف، اكتسبت خلالها ثقة عدد كبير من الأطفال والمراهقين، وجعلت الكثيرين منهم يبحثون عن ترددها الجديد.

وتبث قناة نيكلودين على أكثر من قمر اصطناعي بلغات مختلفة، وببث مشفر في كثير من المناطق حول العالم، ولكن بثها في المنطقة العربية يكون مجاني عبر القمر المصري “نايل سات 102”.

وتقدم القناة محتوى شيق للغاية يحمل الكثير من المعاني التعليمية والتربوية للنشئ الصغير، ويعمل على تنمية العديد من المهارات الذهنية والعضلية والنفسية لدي الكثيرون منهم في مختلف فئاتهم العمرية.

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وتحاول نيكلودين عبر برامجها المختلفة أن تربط الطفل أو المراهق بالأساليب الحياتية الحديثة المحيطة به من تكنولوجيا وابتكارات علمية، كما انها تعمل على غرس روح التعاون فيما بينهم وبين العناصر المحيطة بهم في مجتمعهم الكبير سواء في البيت او المدرسة او الشارع.

وتتوفر بجودة بث متنوعة، وبحسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بكل فرد متلقي للخدمة، وذلك للوصول لأكبر قدر ممكن من الفئة المستهدفة وتوصيل الرسالة التربوية والترفيهية التي أنشأت من أجلها.

تردد القناة: 11727 H باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500

ملاحظة: القناة تعمل بجودة عالية على أجهزة OSN فقط