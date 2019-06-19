رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول برقم الجلوس “ الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري”...

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية رابط “نتيجة الدبلومات الفنية 2019” الدور الأول برقم الجلوس، لجميع الأقسام الفنية الصناعي والفندقي والتجاري والزراعي، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم ان كنترولات الدبلومات الفنية واصلت تصحيح الإمتحانات ورصد الدرجات الخاصة بشهادة الدبلومات الفنية في كافة التخصصات، مع الحرص على المراجعة الدقيقة تجنبا لوقوع الأخطاء، وقد أستمر التصحيح لمدة أسبوع كامل، حيث تم مراجعة كراسات الإجابة وترتيب أوائل الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام، في وقت قريب، وتحرص وزارة التربية والتعليم على تصحيح الأوراق بشكل دقيق جدا خلال خطة زمنية محددة، وقد بدأت إمتحانات الدبلومات الفنية في يوم 18 مايو 2019، وأستمرت حتى ا يونيو 2019، وقد أدي الإمتحانات ما يقرب من 757 ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية،وقد تم إصدار تقرير من غرفة العمليات المركزية بالوزارة عن حالات التجاوز الغير قانوني أثناء الامتحانات وصلت إلى 68 واقعة، و 20 واقعة غش الكتروني بإستخدام الموبايل، وسبع حالات شغب، وخمسه عشر حالة تأخر عن موعد الإمتحانات، وثلاث حالات تمزيق ورقة الإجابة، و ثلاث حالات انتحال شخصية طالب، وقد تم التعامل مع جميع الحالات وإحالتها إلى لجنة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتغليم الفني انه من المقرر إعلان أوائل الدبلومات الفنية قريبا، وسيتم إعلان النتيجة عبر بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.

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