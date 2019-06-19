بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019-2020 نظام 3 و5 سنوات والكليات المتاحة وشروط القبول...

نتابع معكم تفاصيل بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات، كل ما يهمكم حول يطمح كل الطلبة والطالبات الناجحين للدخول إلي الكليات والجامعات التي يحلمون بها و تناسب ميولهم وتكون ضمن تنسيقهم كما يرغب الطلاب الآن بمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية لمعرفة الحد الأدني للقبول في الجامعات قبل آداء امتحانات نهاية العام، والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة بتحديد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لطلاب الصف الثالث الفنى مع كل أقسامه التجارية والصناعية والفندقية والتمريضية، والتي تكون بنظام 3 سنوات و5 سنوات أيضا، ويبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019 في منتصف شهر أغسطس القادم، ويتم تحديد تنسيق الدبلومات 2019 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وتحديد تنسيقهم، حيث يظهر تنسيق الثانوية العامة بعد مرور 72 ساعة من إعلان النتيجة، والآن نتابع معكم كافة التفاصيل حول تنسيق الدبلومات الفنية 2019 في هذه المقالة علي موقعنا نجوم مصرية فتابعونا.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يعمل الطلبة والطالبات الذين نجحوا في الدبلومات الفنية في كل أقسامه الصناعية والتجارية والتمريض والزراعية علي تحديد مستقبلهم، ولذا يقومون من الآن باختبار الكليات والمعاهد الفنية والمعاهد العالية التي تتناسب معهم وتؤدي بهم إلي النجاح في الحياة العلمية والعملية، حيث أنه يوجد الكثير من الكليات الحكومية والمعاهد الحكومية التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية من كافة الأقسام، ويوجد أيضا المعاهد العالية المعتمدة والكليات الخاصة، ويتم الإعلان عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجديد 2019/2020.

تنسيق الدبلومات الفنية والأماكن المتاحة لطلبة دبلوم

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد بعض الشروط والضوابط وذلك للالتحاق بالكثير من الكليات التابعة للجامعات الحكومية المصرية، وتم تحديد معايير قبول طلاب دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي في جامعات مصر بنسبة 10% والجدير بالذكر أن ثلثي النسبة السابقة لدبلومات المعاهد الفنية نظام ال 5 سنوات، والثلث الباقي لطلاب الثانوية الفنية نظام 3 سنوات.

Advertisements

وحاليا تقوم البوابة الحكومية المصرية الالكترونية بنشر الحد الأدني في تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للقبول في الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية، والجدير بالذكر أن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 يستمر اسبوع كامل.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية للعام السابق:

الكلية الجامعة كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) جامعات القاهرة

جامعات العريش

جامعات الإسكندرية

جامعات دمياط

جامعات عين شمس

جامعات طنطا

جامعات المنصورة

جامعات بورسعيد

جامعات حلوان

جامعات الزقازيق

جامعات المنوفية

جامعات أسيوط

جامعات قناة السويس

جامعات جنوب الوادي

جامعات بني سويف

جامعات بنها

جامعات سوهاج،

جامعات كفر الشيخ

جامعات دمنهور

جامعات السويس

جامعات أسوان

جامعات مدينة السادات. كلية الآثار (انتساب موجه – انتظام) بأقسام ترميم الآثار والترميم المعماري جامعة القاهرة

قنا أسوان

سوهاج

الأقصر

الفيوم. كلية التربية بكافة التخصصات جامعة حلوان. برنامج التعليم التبادلى بكلية الفنادق والسياحة جامعة حلوان. كلية الاقتصاد المنزلي تخصصات الجلود والنسيج والملابس الجاهزة. حلوان

المنوفية

العريش كلية التعليم الصناعي بحلوان

سوهاج

السويس

بني سويف. المعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة جامعة بورسعيد. الفنون الجميلة والتطبيقية والهندسة حسب التوزيع الجغرافي بجامعات الجمهورية.

شروط الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام السابق 2019 “يمكن ان تتغير الشروط” :

يفتح باب التقديم في تنسيق صنايع 2019 والشعب الأخري كذلك وفقا للتوزيع الجغرافي، حيث يتم الالتحاق بالجامعة الأقرب لمحل الإقامة، ويجب اجتياز اختبار القدرات بنجاح، وذلك بالإضافة أيضا إلي اللوائح الداخلية بكليات تربية وتجارة، وكذلك الكليات التي تتضمن شعبة التعليم الفني والزراعي والفندقي والسياحي والهندسة والتعليم الصناعي والخدمات الاجتماعية والتربية النوعية متاح لطلاب نظام ال3 سنوات بالتخصص الصناعي وترميم الآثار والتجاري والموسيقي والزراعي التقدم إلي مكتب التنسيق وذلك للقبول بالجامعات الحكومية المناسبة لهم والمعاهد الفنية فقط، وهنا يشترط علي الطالب أن يكون حاصلا علي مجموع يفوق الـ 70% من إجمالي المواد النظرية في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لهذا العام. يسمح للطلاب الحاصلين علي دبلوم المعاهد الفنية نظام 5 سنوات عقب الإعدادية والحاصلين علي دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية زائد سنتان التقدم لمكتب التنسيق، ويجب أن يزيد المجموع عن 75%.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 :

من المقرر اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بعد اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة والازهرية، حيث يفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات طلاب الدبلومات الفنية الراغبون فى التقدم للمعاهد والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، وقد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا أن الطلاب ينسقون رغباتهم مع حد ادني محدد “لعام 2019” وهو :

60% وهذا للطلاب :

الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

الحاصلين علي ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018

60% فأكثر للطلاب :

الحاصلين دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات

دبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها

75% فأكثر للطلاب :

الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية

لم يتم تحديد تنسيق الدبلومات الفنية بعد، يرجي الانتظار بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية، سنوافيكم عندما يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

← إقرأ أيضاً: