شروط التقديم لمدارس المتفوقين 2019 STEM schools وكل الأوراق المطلوبة وأماكن مدارس المتفوقين في مصر...

نقدم لكم في هذا المقال كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول شروط التقديم لمدارس المتفوقين 2019 والأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس، حيث قد بدأ اليوم التقديم لمدارس stem للمتفوقين وبدأ الطلاب في البحث عن شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين، كما يبحث الآباء والأمهات عن اماكن مدارس المتفوقين فى مصر حيث أن هناك 16 مدرسة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مختلف المحافظات، ويتم توزيع الطلاب حسب التوزيع الجغرافي أولا ثم في المرحلة الثانية من التوزيع يتم التوزيع حسب التنسيق ودرجات امتحان القبول، ونتابع معكم كافة التفاصيل في هذه المقالة فتابعونا.

موعد تقديم مدارس المتفوقين

يبدأ موعد التقديم لمدارس المتفوقين 2019 من اليوم 16 يونيو وحتي 26 يونيو الجاري، وبعد ذلك يبدأ الطالب بالحصول علي مكان المدرسة ورقم الجلوس التي سيتم فيها عقد اختبارات القبول في مدارس STEM، والجدير بالذكر أن امتحانات القبول تبدأ يوم 24/7 و25/7، وسيتم إعلام الطلاب قبلها وتسليمهم رقم الجلوس والمدرسة التي يتم عمل الامتحان فيها، والجدير بالذكر أن الامتحان يكون اونلاين علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ويتكون الامتحان من اختبارات ذكاء IQ ولغة انجليزية ورياضيات وعلوم، ويكون الامتحان ذا محتوى حر، فلا يتقيد الطالب بمنهج محدد، لكنه يعتمد علي ذكائه ومعلوماته العامة في تلك المجالات.

اماكن مدارس المتفوقين في مصر :

ستيم اكتوبر الجيزة بنين حي الأشجار – القرية الكونية امام جامعة زويل ستيم المعادي بنات زهراء المعادي – شارع الخمسين – خلف مدرسة المستقبل الرسمية لغات ستيم الدقهلية مدينة جمصة – مدخل 15 مايو – بجوار سجن جمصة شديد الحراسة ستيم الاسكندرية مدينة برج العرب الجديدة – المجاورة الثالثة امام مسجد دار الايتام و الجامعة اليابانية – خلف التأمينات الاجتماعية الجديدة. ستيم كفر الشيخ شارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور ستيم الاسماعيلية الطريق السريع – المجمع التعليمي – قبل معسكر عز الدين ستيم اسيوط اسكندرية التحرير – طريق المطار – بجوار اكاديمية السادات للعلوم الإدارية ستيم الاقصر الأقصر مدينة طيبة الجديدة – شارع علي بن أبي طالب – بجوار البنك الأهلي ستيم البحر الاحمر الغردقة – الاحياء – مبارك 11 – خلف المدرسة الفرنسية ستيم المنوفية سرس الليان – بجوار قسم الشرطة ستيم الغربية طنطا – شاع الجلاء بجوار المدرسة الرسمية لغات

شروط التقديم لمدارس المتفوقين 2019 ومدارس المتفوقين بعين شمس

ألا يقل مجموع الطالب عن 274,5 درجة، بنسبة تعادل 98 % للطلبة الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مختلف المحافظات، وهنا يشترط حصول الطالب على الدرجات النهائية الكاملة في مادة واحدة على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم) ولا يوجد استثناءات في هذا الشرط.

ألا يقل مجموع درجات الطالب والطالبة عن 266 درجة، بنسبة تعادل 95 % و هنا يشترط علي الطالب الحصول على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم) ولا يوجد استثناءات في هذا الشرط.

الحصول على مجموع لا يقل عن (252) درجة، وبنسبة تعادل (90%) من المجموع الكلي وذلك للطلاب الراغبين بالتقدم لمدارس المتفوقين بعين شمس بنين.

لا يزيد عمر الطالب المتقدم الى stem school عن 17 عاما.

أن يكون حاصل على الشهادة الاعدادية في العام الجاري أي 2019.

الا يكون الطالب قد رسب في اي عام دراسي.

الاوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا:

بعد إنهاء إجراءات التقديم الإلكتروني وطباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم وقيام ولي أمر الطالب بالتوقيع علي الاستمارة وتقديمها إلي أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار، ثم ترفق المستندات الآتية:

2 صورة شخصية للطالب

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد

إيصال تحصيل الرسوم الدال علي السداد

ونتابع معكم كل جديد وحصري حول شروط التقديم لمدارس المتفوقين 2018 فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية لمعرفة كل حصري ومميز.

← إقرأ أيضاً: