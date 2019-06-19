شاهد: محمد رمضان في كليب بابا يدخل صراع العروش

تصدر كليب "بابا" الذي طرحه الفنان المصري محمد رمضان التريند على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد عشر ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا.

ويشار أن برومو كليب "بابا" للفنان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا، ب ـ2,7 مليون مشاهدة عبر قناة "روتانا" بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها قبل طرحها عبر القنوات المصرية، من كلمات خالد بدران, ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد عبد الواحد.

شاهد كليب بابا للفنان محمد رمضان

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واستوحي محمد رمضان بعض مشاهد كليب بابا من المسلسل الأمريكي العالمي صراع العروش GAME OF THRONES حيث ظهر متكئاً على عرش حديدي يشبه العرش الذي دار حوله الصراع في المسلسل.

وتأتي مشاهد كليب بابا بتجمع عدد من الفتيات حول الفنان محمد رمضان واللاتي ظهرن بشكل "موديل"، إضافة إلى تواجد مجموعة من الشباب ظهروا بشكل المقاتلين، وأكد نجم أغنية بابا أنه سيحدث زلزالاً ضمن عرضه الكليب الغنائي الاستعراضي له.

يذكر بان محمد رمضان وقبل طرحه لكليب بابا قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية من خلال أعماله التي يراها البعض بأنها خارجة عن النظام الاجتماعي المصري فيما يراها آخرون تعبر عن شخصيته بطريقة مبتكرة.